利哲宏｜活化九龍城：文化產業和亮點活動的力量

利哲宏Dr Riz's 專欄

近日，在新落成的啟德體育館舉行的香港國際七人欖球賽取得了巨大的成功，這是該賽事歷史上的一個重要里程碑。該活動突顯了香港充滿活力的欖球文化，並再次鞏固了香港在七人欖球賽的地位。特別是在南看台2.0，氣氛熱烈非凡，而國泰航空A350在維港的低空飛越更為啟德的歷史增添了特殊色彩。儘管存在一些小的後勤問題，如食物和飲料店的長隊，但整體體驗是正面和歡樂的。此次活動的成功舉辦是香港未來舉辦大型活動邁出的積極一步。這不僅展示了我們舉辦大型國際活動的能力，也顯示了新場館對區內長途和短途遊客的潛力。

這一成功引發了一個問題：九龍城及香港其他地區如何利用這些活動來振興當地經濟並吸引各式各樣的遊客？答案在於吸引文化旅遊。特別是在新冠疫情之後，旅客傾向尋找獨特且較不擁擠的旅遊景點。香港國際七人欖球賽在啟德體育館的成功以及Coldplay演唱會凸顯了九龍城在吸引國際遊客和展示其文化活力的能力。

九龍城可成香港旅遊首選目的地

九龍城區擁有眾多的景點，包括九龍寨城公園、宋王臺公園、小泰國、宋王臺地鐵站的考古展示、啟德地鐵站內的啟德回憶（1925-1998）、牛棚藝術村、侯王廟、魚尾石和高山劇場等。投資於社會、文化和經濟研究對於發展可持續的文化旅遊至關重要。與大學、創新中心和企業家合作，可以創建以數碼驅動的營銷策略，突出九龍城的旅遊特色。與民間社會以及公私營持份者的合作確保我們能更全面地吸引遊客。專注於文化旅遊亦可以吸引自然愛好者和文化愛好者，提升九龍城作為香港旅遊首選目的地的吸引力。同時亦能吸引創意多元文化的年青人進駐以帶來新的視角和創新想法。

想像一下如果能在啟德體育館舉辦Zee Cine Awards（Zee電影獎）會為九龍城帶來多大的文化旅遊可能性。這個星光熠熠的活動將吸引整個寶萊塢行業到香港，同時吸引來自全球的寶萊塢愛好者。這樣的遊客湧入不僅會提升城市的國際形象，還會刺激當地業務，特別是在珠寶行業，鑑於南亞人對香港黃金質量的高度重視。此外，該活動將鼓勵遊客探索各種文化景點並與當地的少數族裔社區互動，從而促進文化交流和理解。舉辦Zee電影獎的經濟影響可與舉辦其他重要國際活動相媲美，有潛力將其定位為旅遊收入的關鍵驅動力，類似於舉辦世界杯。

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此外，YouTube網紅IShowSpeed最近訪問了香港，讓我們看到社交媒體在推廣旅遊方面日益重要的角色。老實說，在我兒子在街上遇到他並告訴我他在網上的名氣之前，我並不知道他那麼有影響力。但像IShowSpeed這樣的國際網紅能為我們提供一個強大的渠道，實時吸引全球年輕觀眾。現在的年輕人在積極尋找在地、獨特和有趣的旅行體驗。而IShowSpeed對本地標誌性景點、街頭美食和充滿活力的本地社區的探索和現場直播吸引了全球數百萬觀眾，增強了香港作為一個充滿活力的旅遊目的地的形象。通過YouTube等平台進行網紅營銷可以有效地展示九龍城的文化地標和隱藏的景點，大大提高遊客的興趣和參與度。與數位內容創作者的合作還提供了機會，向更廣泛、更多樣化的人群突出香港多元文化遺產，強調城市在全球旅遊推廣策略中的適應和創新。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



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