來稿｜善用香港自身優勢規劃策略定位　為旅遊經濟發展注入新動力

來稿作者：鄺正煒



本屆政府成立文化體育及旅遊局（文體旅局）統整文化、創意產業、體育及旅遊融合發展，並於去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，勾劃香港旅遊業未來長期發展的核心理念、發展策略和路徑，期望透過「中外薈萃繫全球」等四大發展策略，為香港旅遊經濟生態系統發展注入新動力。

要進一步推動香港的旅遊業發展，特區政府應重新思考香港自身的獨特優勢及未來策略定位。香港擁有協助國家走出去的角色，在金融、法律及服務業等範疇具備優勢，應謹記自身強項及八大中心地位，思考與上海、澳門等地的不同之處，同時應與紐約、東京、新加坡作比較，而非聚焦於深圳。在規劃未來發展時，也應有清晰而獨特的策略定位，否則只會停留於抄襲其他城市或被其他城市抄襲的情況。同時，旅遊產業不僅限於旅行社及酒店，整個生態鏈亦涵蓋零售、餐飲等行業，涉及不同政府部門，期望政府加強各部門之協作，更有效串連整個生態鏈。

另外，香港作為中外文化匯聚的國際化大都市，應進一步善用自身優勢及中外文化藝術交流中心的定位。香港現時缺乏較嶄新、具代表性及協助力的旅遊產品，故應積極推動「文化+旅遊」方向，設計出更多具本地特色的旅遊產品或服務，提升對旅客的吸引力，實現「以文塑旅、以旅彰文」。不少香港的抗戰遺址承載著珍貴的歷史記憶，如沙頭角曾是東江縱隊港九大隊的活動據點。建議整合抗戰遺址以豐富香港「多元旅遊」定位，填補歷史教育空白，並進行分級保護與活化，包括申請將烏蛟騰村秘密基地等核心遺址列為法定古跡或歷史建築。另可推出主題旅遊線路，如「抗戰烽火之旅」，串聯沙頭角、紅花嶺、烏蛟騰村及大嶼山等遺址，就此設計半日或一日的旅遊行程，促進文旅融合開發。同時，建議增設可讓旅客探索本地流行文化且提供互動體驗的文化空間。博物館以往亦有舉辦與流行文化有關的展覽，惟只提供影片等單向式的內容，缺乏活化互動，故建議讓這些內容「動起來」，配上流行音樂重建電影的經典場景，與觀眾產生更多互動，讓觀眾留下深刻印象。

在旅遊體驗方面，內地旅客的旅遊模式已經改變，其要求亦有所提高，現時更著重體驗與內容，故香港不能繼續像以往一樣提供舊有的產品或體驗，而是應思考如何重新展示香港的獨特定位體驗。如去年暑假舉辦的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）能取得成功，正正是把握了維港的獨特性，同時結合全球最大的多啦A夢展作為賣點，故當局應思考如何透過包裝及宣傳，為遊客打造獨特的旅遊體驗，從而令遊客感受其價值及值得來港的原因。同時，亦需要進一步優化旅客來港旅遊的體驗，並提供更多便利。隨著個人自由行日漸普及，建議在車站、商場等地點增設電子儲物櫃，便利旅客存放行李或商品，並建議邀請速遞公司合作，在儲物櫃旁邊增設櫃位，便利旅客在購物後可以即時寄送商品回家。

香港是擁有背靠祖國優勢的國際旅遊城市，同時擁有有世界級的旅遊景點、美食和交通系統等優勢，只要繼續強化自身優勢並完善硬件配套，以及開拓更多具本地特色的旅遊項目，從而給予旅客多元且獨得的旅遊體驗，定能有效提升香港的旅遊競爭力。

作者鄺正煒工程師JP是香港專業及資深行政人員協會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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