帶﹒路共享｜ 從校園到世界：香港中學生如何傳遞人道救援使命

來稿作者：蔡宛諺、何欣蕎



3月初旬，春意盎然，位於銅鑼灣的聖保祿學校正如火如荼地進行170週年的家庭同樂日，兩天內已接待了超過一萬人次。校園內充斥著歡樂的笑聲和熱鬧的氣氛，每間教室分別展示出不同學會的展覽，百鳥爭鳴。在五樓一個教室內，全校最新創立的學會—共享人道主義學會（GX Humanitarian Club）正向參觀者展示著一場模擬「手術」⋯⋯

為了讓年輕人了解共享基金會的人道工作及理念，共享人道主義學會在一連兩日的家庭同樂日中，設計了一系列遊戲和展覽，希望透過校園宣傳來為及後的籌款活動預先推廣，我們團隊所設計的遊戲包括：「一帶一路」國家記憶卡、夾波子，以及最引人注目的「模擬白內障手術」。

在設計遊戲的過程中，最讓我們煩惱的是如何讓小朋友願意了解「人道主義工作」，並令他們產生興趣。畢竟，不僅是幾歲的小朋友，有時候連中學生也未必對國際時事、人文精神等深入探究。因此，我們希望整個遊戲體驗具互動性、趣味性，讓參與者獲得一些醫療上的科普知識—「模擬白內障手術」便這樣誕生了。

在這次活動中，學會共提供了五個眼球模型，使用軟黏土模擬混濁的水晶體，給予參與者組織剪刀，讓他們去清除混濁體。學生義工在講解眼睛的結構及作用後，會幫助參與者拼回一隻完整的眼球。我們觀察到，小朋友甚至家長都一下子被這個遊戲吸引住了，他們全神貫注地扮演手術醫生、努力夾走軟黏土，並希望了解白內障的成因。即使有些小朋友未能獨自完成任務，學生義工都耐心地引導及協助他們，讓每個人都體驗到「手術成功」的滿足感。

隨著家庭同樂日完美落幕，聖保祿學校於3月13日再次舉辦了一場激動人心的演講。全國政協副主席兼共享基金會主席梁振英和共享基金會總幹事陳英凝教授受邀出席我校演講，與近千名學生暢談國際關係與人道精神。兩位講者以自身經驗出發，鼓勵年輕學子拓寬視野，思考香港青年在國際舞台上的角色與責任。

梁振英先生強調，香港的獨特地位賦予本地青年更具國際視野的優勢，參與國際事務不僅是機會，更是責任。陳英凝教授則以共享基金會的實際工作為例，分享團隊如何深入東南亞和非洲等發展中國家，為當地白內障患者提供免費手術，讓他們重見光明。這些真實案例讓我們所有人更直觀地理解國際人道工作的意義。

讓我最深刻的是：在演講中，陳教授更以校訓「Omnia Omnibus」（為所有人，做所有事）勉勵學生，將這份精神融入日常生活，積極參與人道服務。不少同學及後向我們分享，此次演講讓他們重新思考個人能力如何與世界需求連結，甚至開始規劃未來的國際志願服務。此時此刻，這場講座不僅是知識的傳遞，更是一場行動的啟發。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者蔡宛諺同學 、何欣蕎同學是共享基金會青年大使。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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