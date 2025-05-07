張美雄｜賀《爸爸》劉青雲榮膺影帝　無奈精神健康困局未解

說到香港演員，劉青雲是最令我由衷敬佩的一位，最近他更再度榮獲金像獎最佳男主角。在我看來，別人只是在演戲，而他，早已與《爸爸》中阮永年一角融為一體。在電影首映禮當日，我有幸出席且跟青雲大哥面對面對話，當刻已察覺在他眉宇間那份未能散去的情緒。《爸爸》在金像獎中屢獲殊榮，總算是對他與劇組全體同仁的肯定，筆者更期望這部作品能引發社會對精神健康議題的持續關注。



電影改編自2010年荃灣享和街少年謀殺親人的倫常命案，劉青雲展現出身為兇手父親的掙扎與無奈，也引起各界關注對思覺失調患者及其家屬的支援。惟案發至今十多年已過去，甚至連改篇電影也獲得了金像獎獎項，而受精神健康困擾港人卻似乎有增無減，各界如何多走一步打破困局？據醫管局資料，接受醫管局治療精神病患者，已由2011/12年度約187000人，增至2023/24年度30.94萬人，增幅逾6成。精神健康問題在青少年群體亦逐漸上升，據教育局數據，患精神病中小學生人數，由2018/19學年的600名，升至2022/23學年的1980名。在我看來，社會各界應從「病發前」加強識別，以及「病發後」加強治療和康復者融入社會，這兩大方向應對這困局。

加強及早識別以適當介入

以電影的真人個案為例，案中少年雖學業成績優異，但性格孤僻，極少與人交談，更曾在家中牆壁劃上怨憤字句。若這些思覺失調的徵兆能及早被發現、獲適當介入處理及治療，悲劇也許可以避免。在加強識別方面，近年各界多了對精神健康問題關注和支援，例如2023年底開始在全港中學實施的「三層應急機制」，但此機制仍有檢討改善的需要。例如當局應加強指引和增撥資源，安排更多社工入校，協助學校評估及應對個案，需要時轉介至臨床心理學家、精神科醫生處理，縮短嚴重個案等候時間。

另一方面，衞生局、教育局和社會福利署，可研究成立跨部門的機構作統籌、整合同類服務。例如，目前醫管局推行的思覺失調服務計劃，可加強與情緒健康學會的同類計劃合作，把學生面對的可能引發精神健康問題因素，例如學業、家庭及人際設立指標，按不同程度，安排精神科醫生等專業人士跟進。

協助康復者融入社會生活必不可少

至於在「病發後」精神健康患者或康復人士融入社會方面，現時國外已有不少例子，值得當局參考。例如，加拿大推行的「積極性社區處遇」（Assertive Community Treatment，簡稱 ACT）計劃，在此模式下，精神健康患者或康復人士，可選擇在熟悉地方工作，在參與計劃的僱主安排下，於公園、家中、餐廳等工作，既方便醫療團隊定期跟進其康復狀況，也有助他們盡快重投社會。在另一邊廂，澳洲政府則鼓勵成立專門聘用康復者的企業，例如Clean Force就一條龍為康復者提供清潔、打掃等工作的技能培訓及工作機會。事實上，對於精神健康患者或康復人士，倘若能儘早融入社會生活、配合適當的複診和治療，比起長期住院的封閉環境，對他們的病情有更大的幫助。

「這是愛 似驟然 他朝怕驟然失去」泰迪羅賓在《這是愛》中唱出的這句歌詞，道盡了照顧者對精神健康患者的深情與憂慮。筆者初聞不識曲中意，再聽已是曲中人。謝謝劉青雲，演活了阮永年一角，將照顧者的辛酸、掙扎與無奈演繹得淋漓盡致，他的金像獎得獎感言更喚起公眾對精神健康議題的關注與反思。展望未來，當局除了要推動跨持分者合作，建立「早發現、早治療、早介入」的機制外，更須多管齊下，包括加強公眾教育以消除歧視、牽頭企業與社區制定康復者支援計劃、完善社區融入配套。唯有透過社會各界攜手，才能為精神健康患者築起安全網，真正減輕患者與照顧者的負擔，讓精神健康支援政策落地，朝徹底解決困局邁進一大步。

作者張美雄是西貢區議員、黃大仙及西貢區康復服務協調委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。