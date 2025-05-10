地球之友｜熱通脹加劇全球食品價格上漲

來稿作者：洪藹誠



在全球氣候變化加劇的背景下，「熱通脹」（Heatflation）這個於2022年首次提出的經濟術語，正逐漸成為影響全球經濟的重要因素。根據近期研究預測，未來十年全球食品價格將每年上漲0.9%至3%，為環球經濟帶來新挑戰。

熱通脹並非單純的價格上升現象；它反映了氣候變化對全球經濟體系的深遠影響。氣候變化已成為基礎經濟議題，應對通脹亦與應對氣候變化息息相關。

氣候變化對供應鏈的多個環節造成衝擊：極端高溫直接影響農作物產量，供應鏈中斷令運輸成本上升，農業期貨市場更會因氣候相關預期而變得波動。此外，不少食品製造商已將未來氣候風險納入定價策略，導致預期價格上漲。

全球熱通脹實例

2023年，中國、巴基斯坦、印度及泰國等主要稻米生產及出口國遭遇極端乾旱及水災，令稻米產量大幅下跌，全球稻米價格創15年新高。2024年2月，在厄爾尼諾天氣現象的帶動下，全球可可價格創下歷史新高。此現象令主要可可產區─西非變得更加乾旱，導致全球可可價格較2023年初翻倍，嚴重影響巧克力生產。同時，2023年美國中西部出現破紀錄高溫及乾旱，令大豆產量銳減，嚴重打亂全球飼料供應鏈，進一步推高肉類價格。

在意大利，2022年的嚴重熱浪造成全國逾三分之一的稻米歉收， 乳製品供應鏈亦因乳牛熱緊迫而受到牽連。同樣地，英國在2022至2023年間的家庭食品開支平均增加605英鎊，當中約六成（361英鎊）直接歸因於氣候因素，凸顯熱通脹對民生的實質影響。

作為高度依賴食品進口的國際都會，香港特別容易受熱通脹影響。本港逾九成食品依賴進口，全球各地氣候異常均可能影響本地食品供應。政府統計處數據顯示，2024年本港稻米價格較去年上升1.6%，而牛肉價格則上漲了2.3%；新鮮蔬菜批發價格的波動更大。然而，這些漲幅是否完全來自氣候變化，仍需進一步分析。

特區政府正積極開拓多元化的食品供應來源、發展智慧農業及建立更穩健的食品儲備。加強與大灣區的農業合作，以及擴大與東盟國家的糧食貿易，將是提升供應鏈應變力的關鍵。食品企業則可透過改善供應鏈管理及採用更可持續的採購策略以減低氣候風險。此外，推動綠色金融及支持可持續的商業模式，亦有助緩解熱通脹的長遠影響。

消費者可選購本地或應季食材，以減少對進口食品的依賴。這樣既可降低食品成本，亦可減少長途運輸帶來的碳排放。同時，減少廚餘及少吃肉類亦是個人減碳及應對熱通脹的可行方法。

預料在可見的將來，熱通脹仍會不斷持續。作為國際金融中心，香港必須發揮創新優勢，應對以上挑戰。發展都市農業、推廣節能技術及支持綠色金融將是緩解熱通脹影響的關鍵措施。這項氣候經濟挑戰需要政府、商界及市民齊心協力。透過政策創新、商業模式轉型及生活方式調整，香港定能在全球熱通脹的挑戰中，開闢一條可持續發展之路。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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