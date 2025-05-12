帶﹒路共享｜瓦努阿圖之旅：愛與援助的冒險

來稿作者：甘焯墉



當我們踏上歸途，村民們依依不捨，村長滿懷感激地向我們表達謝意：「希望你們有一天能夠再來。」他的話語讓我們的心緊緊系在這片土地上。這次瓦努阿圖之旅，不僅是一場援助行動，更是一場充滿未知與挑戰的探險。

在今年2月，共享基金會也與當地衛生部簽署了為期兩年的「瘧疾、登革熱及蟲媒疾病防控項目」合作備忘錄，正式成為第8個項目國。項目會於2025至2027年在全國開展，並由今年3月至7月進行先導項目。

作為基金會的項目專員，這是我第一次參與海外工作，與三位分別來自中文大學和澳門科技大學的醫科生，他們是基金會的學生青年大使一同懷揣著熱忱，迎接我們的國際援助初體驗。

我們從香港國際機場啟程，途經澳洲布里斯本，最終抵達瓦努阿圖首都維拉港。這座位於太平洋西南部的島國，長年受地震與風暴侵襲。去年12月的7.3級地震摧毀了大量建築與基礎設施，導致供水與電力中斷，許多家庭陷入缺乏飲用水、食物及醫療支援的困境。基金會決定伸出援手，向當地提供災害應急物資，幫助居民做好準備，應對未來的挑戰。

我們攜帶了十多箱應急物資，包括保溫氈、電筒、急救包、萬用軍刀及藥品等。然而，剛踏入瓦努阿圖機場，第一道考驗便迎面而來——所有行李遭海關扣查。由於行李需待隔天下午才能取回，我們便抓緊時間整理物資，確保一切井井有條。青年大使們更是投入演練，模擬如何向村民講解災害應急包的使用方法，努力讓援助不只是物資的提供，而是知識與能力的傳遞。

到了第三天，我們踏上前往村落的崎嶇道路，顛簸的旅程讓我們猶如坐上一場冒險電影裡的震動特效，雙手緊抓座椅，卻不忘一路高唱周杰倫的歌曲，以歡笑驅散疲憊。當車輪終於停下，村莊寧靜而樸實，我們迅速佈置物資，準備迎接明天的重要時刻。

早上九時，迎著微涼的晨風，我們正式展開物資發放。村民們早已聚集，滿臉期待地看著我們，眼神裡透露出興奮與好奇。青年大使耐心地講解如何使用應急包內的物資，村民們聚精會神聆聽，場面熱烈而溫馨。看著他們認真學習如何應對未來的災害，那份求知的熱忱讓我們深感欣慰——這不僅僅是物資的發放，更是讓村民擁有自我保護的能力。

午後，青年大使們與村裡的小朋友們玩成一片——足球在泥地上翻滾，笑聲在樹林間回蕩，孩子們的眼睛閃爍著純真的快樂，那一刻，我們忘卻了語言的隔閡與文化的不同，只感受到人與人之間最真摯的交流。

這次旅程，不僅是一次工作，更是一場心靈的洗禮。瓦努阿圖的居民雖然身處艱難環境，但他們的樂觀深深觸動了我們每一個人。我們看到了希望的力量，也明白了援助的真正價值——不只是物資的提供，而是愛與溫暖的分享。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者甘焯墉是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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