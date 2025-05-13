來稿｜跨越消費鴻溝　重構旅遊業人本主義精神

來稿作者：周厚立



在剛過去的五一黃金周，整體訪港旅客約110萬人次，按年升22%，當中逾八成是內地旅客，按年升約20%。香港旅遊業復蘇是各界樂見的好事，旅客消費模式多元本就是市場常態。香港的多元魅力在於包容不同旅行方式，多元旅行方式的共生源於香港獨特的文化基因，這座國際都會以驚人的承載力，將截然不同的旅行體驗編織成璀璨的萬花筒。

殖民歷史造就的國際化視野，與嶺南文化的草根本色碰撞出包容的智慧。太平山頂的淩霄閣觀景台與龍脊徒步徑共用同一片星空，叮叮車載著遊客穿越百年時光，在銅鑼灣霓虹燈下與賽博朋克風格的街頭藝術相遇。這種矛盾與和諧，恰似陸羽茶室的紫砂壺與現代精品咖啡店的虹吸壺，在氤氳水汽中達成默契。南丫島漁民清晨撒網時，西九龍文化區的策展人正在調試當代藝術展的光影裝置；黃大仙祠的香火與PMQ元創方的設計沙龍，共同構成信仰與創意的雙重敘事。

「窮遊」亦是探索城市的一種姿態，有人聲討內地旅客「窮遊」香港，詬病有些遊客付不起旅館費在麥當勞肯德基過夜，不僅背離香港開放包容的都市精神，更顯露出功利主義的狹隘視角。

看見「窮遊」的價值與城市溫度

城市文明應為多元價值留一扇窗，香港街頭深夜的速食店裡，年輕背包客正用一瓶礦泉水換取棲身之所。這幅場景不應成為城市文明的恥辱勛章，反而映照出國際都會應有的包容底色。當我們用酒店房價和消費金額丈量遊客價值時，早已背離了獅子山精神開放豁達的初心。

真正的城市品格不在於篩選過客的消費能力，而在於接納不同生活方式的胸襟。與其指責年輕人的經濟選擇，不如反思城市公共服務的缺位。設置24小時開放的旅客休憩驛站，完善公共設施指引，這些細微的人文關懷遠比空洞的「包容」口號更能彰顯城市溫度。當維港燈火能照亮每個角落的旅人，才是香港精神最好的註腳。

旅遊本質是文化交流與經濟活動的融合，「窮遊」者雖消費有限，卻常深度融入當地，反成文化傳播的活水。日本「民宿立法」、歐洲「青年旅舍」體系，皆證明廉價住宿能帶動區域經濟多元發展。雲南大理、泰國清邁等地的繁榮，更印證「窮遊」背包客群聚效應可催生全新產業鏈。須知今日的「窮遊」者，可能是明日商務艙裡的投資人，旅遊業的智慧正在於給所有旅行者保留尊嚴與可能。

香港作為國際都會，其開放包容的精神恰恰體現在對多元旅行方式的尊重。部分遊客選擇在24小時速食店休息，實為精明消費觀的體現，亦是城市公共服務彈性的有趣注腳。真正值得關注的，是如何通過創新政策將此類現象轉化為提升旅遊體驗的契機，例如試點「夜間旅客服務中心」，既維護市容秩序，又彰顯香港務實靈活的城市品格。

超越「購物天堂」 重塑多元魅力與好客精神

事實上，大眾旅遊群體既能帶動餐飲、交通等基層經濟，亦是城市口碑傳播的重要載體。香港旅遊業競爭力從來建立在優質服務與多元體驗之上，而非挑剔旅客錢包厚度。真正國際化的城市，當以海納百川的胸襟歡迎所有旅客，這既是商業智慧，更是香港核心價值的體現。

現今的遊客也許更渴望在太平山頂看日出、在麥理浩徑徒步、在街市品嘗地道雲吞面，這些體驗遠比拎著名牌紙袋更有記憶點。香港擁有的山海城交融的立體景觀、中西交匯的文化肌理，恰恰構成了「特種兵旅遊」理想的舞臺。香港旅遊業需要放下「購物天堂」的歷史包袱，重新發現城市作為生活體驗場的價值。這種轉型不是降級，而是旅遊業真正回歸本質的昇華。

香港作為國際都會，始終秉持開放包容精神，誠摯歡迎所有旅客甚至新移民。香港過去的繁榮，是無數基層勞動者胼手胝足、篳路藍縷的奮鬥史詩。上世紀南來移民棲身於山邊寮屋和鐵皮屋，卻孕育著堅韌的生命力。他們用勤勞雙手，築起了亞洲四小龍的根基。今日中環摩天大樓的玻璃幕牆，倒映著的正是當年寮屋區煤油燈下的辛勤背影。這種獅子山精神絕非浪漫化的懷舊，而是一座城市從漁村蛻變為國際都會的真實密碼，當香港面對新的歷史轉折時，這份草根智慧與韌性，仍是支撐城市前行的深層力量。

今天無論「窮遊」或「富遊」，皆是城市多元活力的體現。「窮遊」的經濟價值常被低估，這類遊客通過社交媒體產生的「口碑傳播效應」能為香港旅遊帶來持續紅利。年輕「窮遊」客的創意打卡方式能重塑城市形象，吸引高消費遊客後續探索，將「窮遊」流量轉化為更廣泛的商機。港府應持續完善配套，確保旅遊設施兼顧不同需求，堅決反對任何形式的消費歧視，以實際行動維護「好客之都」美譽。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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