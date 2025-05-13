方國珊｜東九龍集體運輸系統採新技術　支線可接駁寶林路山上？

路政署近日公佈東九龍綠色集體運輸系統的方案，全長7公里，設9個車站。



東九龍綫的規劃始於《鐵路發展策略2014》，經研究後，因應路線的地勢陡峭，改以智慧綠色集體運輸系統的形式興建，如智軌、雲巴、APM等系統，提升列車的爬坡能力、降低建造成本。

引進新技術克服地勢陡峭、降低成本

筆者歡迎部門引進新型技術，為安達臣發展區和馬游塘的居民提供多一項公共交通選擇。惟走線美中不足，過門而不入將軍澳，居於寶琳北路山上的居民向筆者反映，新發展區「遲來先上岸」，36年山上屋苑的居民則繼續乾等。有居民亦表示不介意「鐵路加物業」模式興建上蓋車站，以換來支線延伸至康盛、翠林、寶琳以至科大站。

馬游塘站位於將軍澳的門廊，以途經寶琳路、寶琳北路的步行距離計算，馬游塘站與茅湖仔、康盛花園、翠林的步行距離分別約1.6公里、1.95公里、2.7公里。馬游塘站將設有4個出口，當中馬游塘車廠上蓋設有通道連接馬游塘村，冀部門進一步延伸通道至茅湖仔、康盛花園、翠林，惠及山上屋苑的居民。

冀建行人系統接駁山上屋苑

研究支線分流將軍澳綫乘客

居民多年來期盼改善寶琳北路山上的交通配套，路政署在2009年推出上坡工程計劃，筆者收集居民意見、協助規劃走綫向政府部門提交建議，入選之康盛花園至寶康路行人系統的優次排名為14。如部門短期內未能在寶琳北路提供鐵路服務，建議先提供山上屋苑接駁港鐵站或東九龍集體運輸系統的行人系統，改善配套。

馬游塘站和車廠的用地較大型，筆者期望在設計馬游塘站時，提供充足的車站和月台空間，為研究東九龍綫鐵路支線接駁茅湖仔、康盛花園、翠林、寶林、科大提供可能。現有的將軍澳綫的載客量持續上升，如東九龍綫能駛入將軍澳，可分流將軍澳南、北前往九龍的乘客，有助減輕調景嶺、油塘兩大轉線車站的負荷。

作者方國珊是西貢區議員、西貢區議會交通運輸委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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