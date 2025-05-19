來稿｜數碼轉型與環保打造航運物流新方向

來稿作者：黎基雄、于承忠



在全球貿易中，超過八成的國際貿易依賴海運完成。香港作為國際航運樞紐，與大灣區其他港口共同構建了世界級的港口群。隨著全球供應鏈日益複雜，了解航運物流的核心要素對把握行業發展至關重要。香港正從單一功能的貨櫃裝卸港，轉型為高增值的國際航運服務中心。目前在港營運的900多家航運相關企業，正是這種轉型的最佳印證。船舶管理、海事保險、航運金融等專業服務的蓬勃發展，展現了香港在航運服務領域的獨特優勢。

解構樞紐成功的八大關鍵要素

由香港理工大學航運研究中心的學者提出的「SHIPMENT」分析框架，全面闡述了航運物流的八大核心要素。「S」代表艙位管理（Space Management）。在航運業中，船舶艙位是重要資產，有效管理和共享艙位可降低營運風險、提升資源使用效率。近年來，香港的船公司積極採用數碼平台進行線上艙位預訂，讓更多中小企業受惠於便捷的訂艙服務。東方海外（OOCL）推出的FreightSmart平台代表了航運業數碼化轉型的重要里程碑。這個一站式航運電商平台徹底改變了傳統的訂艙模式，將繁瑣的人工作業轉化為便捷的線上服務。平台的核心優勢在於提供即時報價、實時訂艙確認，以及艙位和用箱的雙重保障，大大提升了客戶體驗和運營效率。例如，OOCL的FreightSmart採用多層次服務架構，包括E-Spot即時訂艙、E-Quote合約客戶專屬服務，以及針對中國大陸市場的E-Wallet電子支付系統。平台還提供多項增值功能，如訂艙模板管理、艙位追蹤等。通過控制塔（Control Tower）系統，客戶可以全面管理和監控其訂艙狀態、貨物動態和單證處理。

「H」代表腹地（Hinterland）。港口腹地的經濟活動直接影響航運需求。大灣區作為全球最大製造業基地之一，為香港提供了龐大的貨源支持。隨著「一帶一路」倡議深入推進，香港的港口腹地更延伸至東南亞等地區，促進了轉口貿易的發展。

「I」指向多式聯運（Intermodal Transport）。香港與大灣區的港口正加強與鐵路、公路和駁船運輸的銜接，建立無縫物流網絡。南沙港和前海港等內地港口更設立了鐵路集裝箱場站，強化了與內陸省份的聯繫。

「P」代表港口（Port）。香港港口正轉型為高增值的國際航運中心，專注發展船舶管理、海事保險、國際海事仲裁及國際船舶融資等高端海事服務，及鞏固其區域中轉樞紐港的地位。深圳、廣州等大灣區港口則發揮各自優勢，形成互補發展格局。例如，深圳強化外貿航線，廣州則著重發展內貿業務 。

「M」強調管理信息系統（Management Information System）的重要性。大灣區港口群正加速數碼化轉型，引入區塊鏈、物聯網等技術，提升貨物追蹤和碼頭管理效率。香港多個貨櫃碼頭更實現了智能化操作，遙控設備提升了裝卸效率。

「E」關注設備供應（Equipment Supply）。集裝箱和裝卸設備的管理對航運效率影響重大。香港與大灣區港口通過共享信息平台，優化空箱調配，提高設備使用率。智能化技術的應用也幫助港口更好地管理和維護設備。

「N」指新代理（New Agents）的角色。為服務全球航運網絡，香港發展了完善的航運服務體系，包括船舶管理、海事保險、船舶融資等專業服務相關企業在港營運，鞏固了香港的航運服務中心地位。

「T」代表碼頭營運商（Terminal Operators）。香港的主要碼頭營運商通過協作提升營運效率。例如，中遠海運港口、現代貨箱碼頭、和記港口等企業的合作，優化了資源配置，降低了營運成本。

從挑戰、轉型到大灣區協同

然而，香港與大灣區其他的航運持份者也面臨諸多挑戰。港口擁堵問題時有發生，影響船期可靠性。新冠疫情等突發事件也暴露了供應鏈的脆弱性。同時，航運安全一直是全球供應鏈的重要議題。貨物被盜、貨船遇劫等傳統安全問題仍然存在，但更值得警惕的是與數碼化相關的新型安全威脅。全球多個大型航運企業遭受網絡攻擊，造成嚴重的營運中斷和經濟損失，為安保敲響了警鐘。此外，環保要求日益嚴格，航運業需投入大量資源進行綠色轉型。

值得注意的是，數碼化轉型正重塑航運業格局。香港港口率先引入智能化設備，推動無紙化通關，採用區塊鏈技術追蹤貨物，或是計劃建設「港口社區系統」(PCS)。這些創新不僅提升了營運效率，更為航運業注入新活力。然而，相比新加坡等競爭對手，香港在航運科技創新方面仍有提升空間。面對這些挑戰，行業正積極應對。在數碼化方面，大灣區港口加快智能化升級，運用人工智能優化碼頭操作。

在可持續發展方面，港口引入岸電設施，推廣清潔能源使用，響應國際海事組織減排目標。國際海事組織最新規定，到2030年，船舶溫室氣體排放量需比2008年減少20%；到2040年更要減少70%。為此，香港與大灣區港口正採取多項措施，包括推廣低硫燃料使用、發展智能航運系統優化航線、引入電動裝卸設備等。

展望未來，筆者認為香港航運業應著重三個方向：首先，加快數碼化轉型，建設智慧港口；其次，大力發展綠色航運，樹立行業標準；最後，深化區域合作，實現優勢互補。眾所周知，香港曾是全球最繁忙的貨櫃港。然而，隨著深圳、廣州等鄰近港口的崛起，香港的貨櫃吞吐量排名持續下滑，引發了各界對香港航運業前景的擔憂。但筆者認為，這種擔憂可能過於表面。

透過「SHIPMENT」框架的透鏡，我們可以看到香港航運業正在經歷轉型升級，而非沒落。隨著大灣區建設深入推進，香港與內地港口的合作將更加緊密。通過發揮各自優勢，建立協同發展的現代航運體系，為區域經濟發展提供更強勁的支撐。航運物流業的升級轉型不僅惠及行業本身，更讓市民受惠於更高效、更環保的供應鏈服務。展望未來，香港與大灣區航運物流業的發展趨勢日益清晰。

作者黎基雄講座教授、于承忠博士分別是香港理工大學航運研究中心主任、顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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