來稿｜香港電商物流業在美國新關稅下的挑戰與應對

來稿作者：于承忠、劉銳業



近日美國政府宣布取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排（de minimus，即豁免800美元以下商品的稅項），此舉不僅影響香港與美國之間的貿易往來，更突顯了全球貿易格局中的政治角力。從今年5月2日起，美方將對來自香港的郵包徵收高達120%的從價稅（ad valorem duty），並從5月起徵收附加每個郵包100和6月起的200美元的固定處理費（Flat Fee），這一政策無疑將重創香港和國內的跨境電商及物流業。

這項政策的出台並非突發事件，而是延續了特朗普時期對中國的貿易施壓政策。美方此舉明顯具有政治意涵，意在進一步收緊對中國及香港的經貿管制。然而，這種做法不僅違背了世界貿易組織（WTO）的自由貿易原則，更對全球供應鏈造成不必要的干擾。

面對這一挑戰，香港郵政即時採取了應對措施。自4月16日起，香港郵政暫停接收寄往美國的平郵貨件，並將於4月27日起停止接收空郵貨件。這一決定雖然給市民帶來不便，但從長遠來看是明智之舉。若繼續接收郵件，很可能會因美國收件人拒付高額關稅而導致大量退件，不僅增加行政成本，更可能引發連串投訴。

對於香港的電商企業和消費者而言，這項政策帶來了直接的經濟衝擊。過去，許多香港電商依賴價格優勢在美國市場佔據一席之地，而新政策將大幅提高其營運成本。消費者方面，原本習慣通過網購平台購買美國商品的市民，將面臨更高的物流成本。這不僅影響小型跨境電商的生存空間，更可能導致整個行業面臨重組。

然而，市場總會找到替代方案。目前業界已開始探索多種應對策略，包括通過第三地轉運、優化供應鏈結構等方式。一些物流公司提出經由新加坡、阿聯酋或英國等地轉運至美國的方案，試圖規避高額關稅。不過，這些做法是否符合貿易規範，仍需謹慎評估。

另一個值得關注的問題是原產地認定。美國新政策對商品原產地的嚴格規定，使得許多企業需要重新審視其供應鏈管理策略。有企業考慮通過調整生產基地或採購渠道來應對，但這種做法可能涉及「洗產地」（Origin Washing）的爭議，需要企業在合規性和經營效益之間取得平衡。

展望未來，香港電商與物流業需要進行策略性調整。首先，企業應該加快業務轉型，減少對美國等單一市場的依賴。其次，企業應開拓中帶一路沿線國家如東盟、中東或非洲等新興市場，分散政策風險。同時，業界也需要加強創新能力，提升產品和服務的附加值，以維持競爭優勢。

此外，香港特區政府應該積極與美方展開對話，尋求合理解決方案。同時，政府也可以考慮為受影響的中小企提供支援措施，協助它們度過這一困難時期。例如提供轉型資助、開拓新市場的支援等。

這次美國調整貿易政策的事件，再次提醒我們全球貿易環境的複雜性和不確定性。面對這種挑戰，香港作為國際貿易樞紐，需要加強自身競爭力，並積極探索多元化發展道路。這不僅關係到電商物流業的發展，更攸關香港未來的經濟定位和發展方向。

最後，這次事件也突顯了在全球貿易格局變化下，企業需要具備更強的風險意識和應變能力。通過優化經營策略、提升服務質量，相信香港的電商物流業終能在逆境中找到新的發展機遇。

作者于承忠博士、劉銳業博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師、學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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