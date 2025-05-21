來稿｜籃球博彩合法化　冀加強公眾教育遏止青年賭博

來稿作者：梁廣灝、施家殷



社會對籃球博彩有切實且持續的需求，若缺乏規管，很可能會導致非法賭博活動頻生，因此有需要積極探討規範籃球博彩活動。民政及青年事務局（民青局）建議參考現行足球博彩規管制度，為規管籃球博彩制定完善的框架，與現行賽馬、足球博彩以及六合彩的規管制度一致，可望確保政策監管與執法兩方面的工作一致且能有效執行。

我們支持香港賽馬會（馬會）獲得經營籃球博彩的牌照，認為籃球博彩合法化有助香港打擊非法活動、對增加財政收入有潛在貢獻，惟更關注合法化或對公眾（尤其是青年人）構成負面影響。為免市民因此變成病態睹徒，建議加強公眾教育，宣揚沉迷賭博的禍害，並善用科技精準解決上述的社會問題。

籃球是香港人最廣泛參與的運動之一，籃球運動和籃球文化（如賽事轉播、籃球隊服、籃球鞋文化、球隊和球星文化等）在青年人（特別是學生群）當中具有極大影響力。籃球博彩活動合法化對青年人的影響，可以預見將高於賽馬博彩，或是相當於足球博彩的程度。

雖然我們認為政府的建議可行，但擔心籃球博彩活動合法化後，會令青年人由有興趣參與籃球運動，變成遭受引誘參與籃球睹博活動，甚至變成病態睹徒，建議政府訂立籃球博彩規管制度時，需要三思及非常小心處理相關問題。

因此，當局應當繼續每年統計18至21歲投注者的比例，以評估籃球博彩對青年人造成的影響。同時教育局、康文署等部門應該加強合作，持續統計年輕人，特別是中小學生的籃球運動參與度，以評估籃球博彩活動是否對籃球運動的公衆形象產生負面影響，及是否會降低青年人參與籃球運動的意願。根據以上統計數據，相關部門和持牌經營者應當適時調整籃球博彩活動的限制條件，例如調整獲批賽事數量、投注限額等。

我們亦建議在籃球博彩活動合法化後的5年期內，成立一個專項諮詢委員會，就青年人（特別是學生）如何看待籃球博彩與籃球運動的關係、沉迷賭博的危害等議題，透過社交媒體、電視公益廣告，以及與本港球隊或學校開展宣傳講座等形式，加強向公衆教育，從而配合籃球博彩活動合法化政策的實施。而有關委員會聘請員工、顧問、設計宣傳材料和活動等各項費用，可從政府平和基金中撥款。

為保護未成年人士，建議政府設立機制，禁止18歲以下人士接觸籃球博彩，例如不得以未成年人士作為推廣目標，亦不能接受未成年人士投注，避免賭博對青年人帶來不良影響。

資訊科技的發展助長了非法籃球博彩的問題，非法賭博活動轉趨數碼化，導致經營非法賭博網站的財政成本較低，非法莊家利用數碼支付、區塊鏈技術和加密貨幣等工具，使得賭徒可以隨時隨地匿名投注，令執法難度大增。建議政府善用科技打擊相關問題，期望馬會加強資源，借助人工智能（AI）、大數據等新的科技發展，尋求精準解決上述社會問題的方法。

既然不能遏止籃球博彩活動的需求，把賭博引入合法規管可望有效管控博彩情況，避免市民因缺乏合法途徑而轉向非法賭博。鑒於合法化有機會導致公眾（特別是青年人）受到誘惑而沉迷賭博，衍生病態賭徒的個案，期望政府善用AI等新的科技發展打擊非法籃球博彩活動，加強資源解決上述社會問題，並從政府平和基金中撥款以加強向公衆教育，減少賭博成癮對個人及家庭的影響。

作者梁廣灝工程師、施家殷是香港專業及資深行政人員協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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