我的九龍城｜舊區新生：探索啟德體育園驅動龍城發展雙贏新局面

來稿作者：梁婉婷



陽光正好，以「東方之珠」為設計理念的啟德體育園主場館隨著光線變化呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩，展現出「賽博朋克式」的搶眼風格。啟德體育園位於前啟德機場北停機坪舊址，是香港首個集體育、娛樂與休閒於一體的多功能場所。這座佔地28公頃的綜合體育與娛樂園區，自今年3月1日正式開幕以來，舉辦多個國際級康文賽事、演唱會，相信未來亦會聯動世界各界，作為更多賽事及活動的場地。作為香港史上最大型的體育基建專案，啟德體育園不僅是文體商旅融合發展的新引擎，更成為香港「盛事之都」戰略的重要支柱，通過交通、餐飲、零售等產業鏈輻射周邊，尤其是九龍城區，展現出強大的經濟引擎作用。

一日遊/聯票優惠

以點帶面形成文化、經濟多元「磁場」

啟德體育園園區內多元業態，設有超過70萬平方呎的零售和餐飲設施，包括「啟德零售館」、「美食海灣」和「中央廣場」等區域，這些設施為市民和遊客提供了豐富的消費選擇，從高端品牌購物到特色美食體驗，滿足不同層次的消費需求。國際七人欖球賽賽事期間，啟德體育園主場館附近的「球迷村」和「美食海灣」周邊餐飲業的營業額整體上升約15%。此外，園區帶動周邊宋皇台站形成良好的協同發展效應。體育園建成後，九龍城區的酒店入住率從往時70%提升至90%以上；城寨公園、牛棚藝術村的遊客量亦有顯著提升，九龍城區的故事得以傳播。啟德體育園的建成，串聯起尖沙咀、黃埔、紅磡、土瓜灣、啟德乃至觀塘，有望打造「九龍新海濱」。

筆者認為，將啟德體育園與九龍城舊區的歷史文化景點（如宋皇台遺址、九龍寨城公園、賈炳達道公園、牛棚藝術村等）串聯成主題旅遊路線，結合文化作品，如電影《九龍城寨之圍城》IP效應，開發「啟德體育園+九龍城寨歷史遺跡+本地美食體驗」一日游，或推出「體育賽事+九龍城景點+商戶消費券」聯票，降低遊客成本，擴大人流覆蓋範圍，吸引遊客深度體驗九龍城的文化與活力。

夜間經濟/康文盛宴

點亮香港活力的「星光」

自2025年3月開幕以來，啟德體育園已經舉辦了多場國際頂級賽事和文化活動，包括：國際七人欖球賽、世界桌球大獎賽、Coldplay演唱會、謝霆鋒演唱會、五月天演唱會等。據報道，香港國際七人欖球賽售票數量冠絕賽事40多年歷史，賽事入場人數約11萬人，較2024年增加了近15%；據估算，Coldplay來港巡演為本地創造了數億元的產值。港府預計，2025年上半年香港將舉辦至少93項盛事，吸引約84萬人次旅客，帶來約33億港元的消費額和18億港元的經濟增加值，充分證明瞭啟德體育園在體育賽事、演唱會經濟的強大拉動作用。

筆者認為，利用啟德體育園的夜間賽事和活動，可帶動九龍城區的夜間經濟發展，考慮採用「彈性營業」制度，根據賽事日程動態延長調整周邊餐飲、娛樂場所的營業時間；以「居民優先」，在不影響當區居民生活圈的情況下同步舉辦集市、文化表演等吸引市民、遊客前往；根據活動時間加強夜間指引設施，提升夜間出行的安全性和舒適性。另外，應進一步優化啟德體育園與各區之間的交通連接，增加公共交通專線和班次，方便市民和遊客前往。

文體配套賦能

提升居民幸福感的「源泉」

啟德體育園的落成，通過提供優質的公共體育服務、改善社區環境、增強社區凝聚力等方式，讓居民的生活品質得到了提升。公共體育服務的升級啟德體育園為居民提供了豐富的公共體育服務，包括體質監測、公共體育組織服務、體育活動服務等。體育園內的健身設施和運動場地在非賽事期間向公眾開放，居民可以進行籃球、足球、跑步等多種運動。園區建成帶動周邊基礎設施的升級，完善公共交通的便利性，這些改變不僅提高了居民對社區的關注度、新鮮感。另外，園區的建成豐富了市民的精神活動。九龍城擁有豐富的歷史資源，亦可以為香港市民帶來認同及歸屬感，若聯動啟德體育園及九龍城的歷史文化符號設計統一區域品牌，如「龍城故事」，結合區內「老字號」及名人效應，進行「龍城舊貌換新顏」的文化傳播輸出。

啟德體育園的建成，不僅為香港帶來了直接的經濟收益，還為周邊區域帶來正面效應，維港的景觀更加豐富耀眼。這座世界級的體育文化地標，正以其強大的經濟引擎作用和社會價值，為香港的繁榮注入源源不斷的動力，成為香港經濟騰飛與居民幸福的「雙引擎」。

作者梁婉婷是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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