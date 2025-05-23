胡曉明｜多管齊下增強香港旅遊消費競爭力

港人北上消費熱度持續升溫，帶動深圳「周末經濟」，亦成為內地城市經濟增長亮點。反觀，香港旅遊業雖因「個人遊」擴大、深圳「一簽多行」落地，旅客人流回升，卻旺丁不旺財，加上港人齊齊北上，逢周末假日市道更顯淡靜，成為香港旅遊業與相關行業的痛點。香港在產業創新、服務提升、體驗升級等均要加把勁增值扭轉困局，不能再死守「大市場、小政府」的思維模式。特區政府應主導創新創業，為產業指明方向，給予政策扶持，激發市場活力。



知己知彼能更好的規劃產業創新，在文體旅實現突破取得成功。香港雖擁有獨特的中西文化氛圍、世界級的旅遊景點與自然風光，然而這些景點十年如一日，旅遊配套仍有待完善；香港的商場與遊樂場所模式一成不變，內容大同小異，缺乏活力與創意，與內地消費類別多元、獨特相比，香港明顯遜色。

香港旅遊資源空間有限，因此港人經常出行，喜歡新鮮感、趣味性、娛樂化體驗。隨着跨境交通便利化、內地產業服務多元化、商場娛樂體驗多樣化，內地成為港人周末假日的好去處。香港人消費能力強勁，去年北上消費總額達557億元，較2023年增加近200億元，今年消費額必定創新高。為何香港人不留港消費，而選擇出行？對於特區政府是一個警示。

香港欠缺玩樂與運動空間

深圳購物中心密集發展，截至2024年底超過3萬平方米的商場達200家，當中25家在去年新開，各類具代表性品牌的首店新增達461家，令港人大開眼界，這要歸功於內地推動創新的政策。內地大型商場通常設有各式各樣遊戲娛樂場所，包括結合「遊戲+教育+體育」模式的親子互動體驗，也有加入VR、電競、藝術或大自然體驗的玩樂空間。這些場所收一個價錢可以任玩，玩樂選擇包羅萬有，為消費者帶來驚喜之餘，吸引其留在商場一整天，帶動周邊餐飲、零售、美髮、美甲、美容、娛樂等消費。內地亦有形形式式密室逃脫、KTV等，玩樂與運動空間非常充裕，這是香港欠缺的。

香港除了迪士尼、海洋公園，近年較為人氣的是大自然景觀遊覽，後者只旺丁不旺財。香港不能繼續「食老本」，要吸引旅客必須創造有趣、創新、難忘的體驗，只靠景點「打卡」實難以讓旅客回頭再來。我們已錯過推廣已故國際巨星李小龍的時機了，幸好還有很多值得宣傳的東西，例如具特色的蘭桂坊、國際知名影星成龍和香港時裝設計師Vivienne Tam；具濃厚本地文化、歷史與特色的品牌，包括紅A、維特健靈、李錦記、奇華、莎莎、周大福、維他奶、上海灘、港鐵、國泰、TVB等。品牌的附加值往往高於產品本身的價值，把香港品牌、名人、勝地納入旅遊創新行列，共同合力推動旅遊，能擦亮香港「招牌」。

香港人靈活變通、適應力強，特區政府應推動各界踴躍參與旅遊創新，參考內地的成功例子，多管齊下為經濟創造商機。為促進消費者與旅客體驗升級，建議特區政府以政策吸引商界升級改造旅遊景點，以及發展景點周邊的餐飲、零售、休閒娛樂等配套，創造多元化的消費熱點，例如創設親子健康娛樂、體育互動體驗等寓教於樂的大眾化消費選擇；推動休閒娛樂、遊戲娛樂場所發展，吸引國際品牌進駐，並結合創新的本地文化、歷史旅遊體驗，融合文體旅教等多元發展模式，提升香港的吸引力，積極培育經濟新增長點。期待特區政府做個有為政府，秉承中央為人民謀幸福的宗旨，帶領大家全力拼經濟、謀發展，提升經濟效益外，讓港人有更多獲得感、幸福感、安全感，達致雙贏。

作者胡曉明教授是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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