陳月明｜提升口岸功能　推進旅遊業發展

連串盛事及節慶活動效應之下，香港旅遊業在剛過去的「五一」黃金周創出「丁財兩旺」的盛景。來自內地和台灣地區，以及日本、韓國、菲律賓及印尼等亞洲國家和澳洲的遊客，均出現顯著增長，旅遊業發展形勢喜人，未來可期。筆者認為，政府應把握好遊客人數向上增長的趨勢，提升口岸的功能，發展口岸經濟，為遊客提供更優質的旅遊消費體驗，將持續增長的訪港人數，轉化為促進經濟增長的強勢動能。



據旅發局本月15日公布的統計數字，4月訪港旅客總數達380萬人次，較去年同期上升13%。累計今年1月至4月，訪港旅客總數為1,600萬人次，按年增加10%。其中，4月內地訪港旅客為2,813,526人次，按年增長13%；非內地旅客為1,034,408人次，按年增長14%。其中台灣地區、日本、南韓、菲律賓及印尼的旅客量均較去年同期增長超過20%，澳洲旅客更錄得超過30%的顯著增幅。

訪港旅客人次錄得顯著增長，反映出特區政府在啟德體育園正式啟用之後，推出的多項盛世活動，包括香港國際七人欖球賽、Coldplay演唱會，以及謝霆鋒、「五月天」演唱會等，產生良好的效應，成功吸引一批遊客來港。此外，「五一」黃金周內地旅客來港人數超預期增長，亦反映出中央支持香港發展旅遊業的擴大「自由行」及「一簽多行」政策，持續發揮良好效應。

展望未來，中央支持香港的政策仍陸續有來，「一簽多行」有望進一步擴展至更多城市。此外，特首中東之行將進一步推進香港與阿拉伯國家的交流交往，吸引更多來自中東的遊客。中央亦將進一步擴大免簽國家範圍，6月1日起將對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭試行免簽政策，相信會吸引更多「一程多站」旅客，經香港前往內地旅遊，進一步推進香港旅遊業發展。

旅遊業發展持續向好，政府應把握好這一趨勢，強化旅遊基礎設施建設，提升服務水平，讓更多遊客願意在港多消費，把訪港遊客人數持續增加之勢，更好地轉化為促進經濟發展的強勁動能。

筆者認為，政府應重視口岸對促進旅遊和經濟發展的作用，提升口岸的商業和服務功能，為訪港及過境香港的「一程多站」遊客，提供更優質的旅遊和消費體驗，擦亮香港「動感之都」的金字招牌。

香港共有13個出入境口岸，目前，除了機場提出「機場城市」的發展策略，為遊客提供集逛街、購物、旅遊，以及藝術鑑賞和交易為一體的服務之外，其餘口岸都僅維持單一的通關功能，未能發揮口岸促進旅遊和經濟的應有作用。尤其是港深邊境的7個陸路口岸，處理超過八成的出入境人口，值得研究參考機場城市的做法，完善口岸建設，發展口岸經濟。

此外，隨着來港遊客人數持續增加，遊客在港期間的旅遊消費需求也將日益朝向多元化發展；以及因應本港承辦部分全運會項目，近期有舉行跨境公路自行車及馬拉松測試賽，運動員需從港珠澳和深圳灣大橋進入香港。兩個項目離不開港深、港珠兩地相關政府部門，包括在賽道、通關、安保、交通管制、應急救援、網絡信號等方面的緊密通力合作，籌辦過程亦需要大量人手分工協調，是寶貴的跨境項目機制和經驗。

就此，政府應籍北部都會區東西兩部分的旅遊發展規劃，加快推進北都區的旅遊基礎設施建設，推出更多優質的旅遊產品，特別是應把握住北都地區的地理位置和文化、生態資源豐富的優勢，以及近期的跨境測試賽經驗，推出符合遊客需求的跨境文體旅融合產品，進一步推動旅遊業發展，鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位。

作者陳月明是立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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