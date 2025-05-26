帶﹒路共享｜中東建交廿三載　東帝汶華四代攜手築橋

來稿作者：Ria Angelina Liem Saunoah



我是一名出生於東帝汶的華四代，曾在印尼工作兩年，最後我選擇回到東帝汶是因為這裡是我最喜愛、最留戀的「家」。東帝汶自2002年獨立以來，這個亞洲最年輕的國家一直在努力發展各項基礎建設，包括醫療、教育和交通等。

共享基金會自2024年1月起在東帝汶展開工作，我有幸成為東帝汶辦公室的首位員工。當初被基金會的理念所吸引，我毅然加入這個團隊，展開了一段充滿挑戰與成長的新旅程。

過去一年多的時間裡，我親身參與基金會從零開始的在地工作——從公司註冊、辦公室設立，到第一個項目的啟動，每一步都是突破與累積，也見證了基金會如何在這片土地上紮根。我在工作中身兼多職，負責管理捐贈物資庫存、參與項目巡檢、協調與政府及教會等合作夥伴的溝通、監督項目進度等。甚至有一次，我獲邀為基金會的德頓語的電視廣告錄音，那是一則在全國播出、介紹直接飲用水項目的廣告，儘管德頓語並非我的母語，我仍勇於挑戰自已，完成任務，真是一段難忘又有趣的經歷。

我們的辦公室雖然規模不大，但在東帝汶的工作覆蓋面卻十分廣泛。基金會的登革熱防控及直接飲用水項目，已在全國14個省份全面展開。透過一系列物理防蚊措施，我們成功改善了登革熱的情況——2025年首季的感染人數更創下過去四年新低，超過85%的地區疫情明顯緩和，當中更有5個省份錄得零病例。同時，基金會所捐贈的直接飲用水機也讓全國更多家庭獲得穩定、安全的飲水來源。除了項目推進，我們亦重視培育當地人才，今年已與東帝汶天主教大學合作，為30多位學生提供公共衞生實習機會。

讓我最難忘的是一次項目探訪中，遇見一名12歲女孩。她持續高燒多日，卻因地區診所缺乏登革熱快速檢測試劑、家人又對登革熱缺乏認識，延誤了超過10天才獲確診。看到她母親在病床旁焦急無助的模樣，作為一名母親，我感同身受。孩子病重卻無法及時治療，那份痛心與焦慮深深觸動了我，也更加堅定我要為當地公共衞生健康努力的信念。

除了醫療資源的支援，基金會也是連結不同社會力量的重要橋樑。去年7月，一群來自香港的有心人士得知東帝汶山區學童每天需步行4小時上學，便慷慨捐贈了一輛小型校車，為當地孩子大大縮短了上學時間。這樣跨越地域與文化的連結，是我工作中最感動的時刻，也是不斷推動我繼續前行的最大動力。

上周二（5月20日）是中國與東帝汶建交23周年。作為一名在東帝汶出生的華四代，能在一間在致力於改善不同國家公共衞生的香港機構工作，我感到無比自豪。我期待繼續在基金會中發揮所長，與東帝汶同行前行，為這個家的未來貢獻力量。

作者Ria Angelina Liem Saunoah是共享基金會海外項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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