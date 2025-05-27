來稿｜新加坡以民為本　獲評效率政府

來稿作者：新加坡



新加坡總理黃循財日前宣佈新一屆政府名單，就新設「公共服務統籌部長」，來負責加強、提升、改善公共行政效率，以應對日益複雜的多元需求。

新加坡政府施政措施，總是以民為本，民生為先。政府施政從不喊口號，而是為人民辦實事。如政府要調高消費稅，人民當然不喜歡。但新國政府在提高消費稅之前，就推出「定心丸」配套給人民，提前或及時推出惠及人民的政策優惠。如過去3年來，派發超過$2000鄰里購物券給新國人民/家庭。這就起到了安定民心、凝聚人心、給人民安心，同時，也協助人民減輕生活費的負擔。

國際非營利組織錢德勒治理研究院（Chandler Institute of Governance），5月15日公布2025年度錢德勒良好政府指數（Good Government Index），新國憑藉卓越的領導力和遠見，帶領公共機構高效制定並落實政策，持續解決民生問題，使之連續三年（2023至2025）獲評為全球最具效率的政府。

公共與民事服務，新加坡都不斷提升與改善。過去30年來，政府的服務效率都保持在高水平。上世紀80年代開始推行電腦化、新千禧年後逐步邁向數碼化，無論在辦公室，還是在家都可以處理日常事務。如護照、準證申請、更新/取消，賬戶開設，稅務申報處理、汽車買賣、入學登記等都可以「一鍵通辦」。公共服務高效率，不但節省時間，也節省費用，獲得人民好評。

一個例子可以說明新國的公共服務的高效。多年前，中國人要到新加坡須事先申請簽證。某天，筆者的一位親戚來電說因有急事隔天須到新加坡，要求幫忙申請入境簽證。筆者當天早上就向移民廳（局）呈上資料代為申請，沒想到當天下午就知道結果。這樣的速度，在一些國家或地區是件「難以想象」的事。

數碼化時代，新加坡政府加強科技創新、加大資源投入、加以推廣應用，大大提高了各政府部門工作效率。過去一些的櫃枱服務，都轉向以數碼為主，但保留人工為輔的運作模式，讓那些需要傳統方式服務的人民照樣可以得到協助；而那些想通過數碼服務的居民，可以上網登錄進入政府網站處理相關問題，為民眾提供快速便捷服務。

回顧過去，DHL與美國紐約大學斯特恩商學院2024年發布的全球連通性指數（Global Connectedness Index）報告，在整體連通性、連通性深度、以及連通性廣度，三個維度排列經濟體。新加坡不但在整體連通性名列前茅，也是全球連通性最深的經濟體。

牛津大學2024年公布的公共行政新指數，新加坡民事服務也是全球居冠。2024年全球年度廉潔排行榜位新國居第三，自2010年以來再成為亞太區第一。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發表《2024年全球競爭力年報》，新加坡超越瑞士和丹麥等國，成為全球最具競爭力的經濟體。

還有，打貪反腐，新加坡自獨立以來，政府就不遺餘力。一甲子來，只有兩名部長被當局起訴判刑。貪腐在新加坡已沒有市場。公共服務無須關係，一切按規章制度辦事，就是一個典範。

綜上所述，新國政府卓越的領導力和遠見，帶領公共機構高效制定並落實政策，持續解決民生問題，獲錢德勒治理研究院評為全球最具效率的政府，是名副其實、實至名歸的，可說是當之無愧。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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