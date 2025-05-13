來稿｜新加坡大選——深耕基層　執政黨大勝

來稿作者：陳文坪



新加坡剛過的全國大選，理性的選民並沒有被反對黨舉行的群眾大會上激情、激昂、激動的演講聲衝昏頭腦，或者說，被反對黨提出的「投反對黨，增加國會制衡」、「即使部長落選，也不會削弱政府實力」等言論所迷惑。反而悉聽行動黨（PAP）提出的新加坡面對的是國際競爭，如何應對美國高關稅所帶來的衝擊，不是與反對黨在國內的競爭。理智的選民充分利用手中寶貴的選票，為自己、為家庭、為下一代的未來投下一票。獅城選民能冷靜思考，是一種成熟民主的體現，讓小紅點向世界展現團結的力量！

獅城第14屆國會選舉於5月3日舉行。共有11個政黨，以及2位獨立人士共209名候選人在33個選區競逐97個國會議席。執政黨行動黨囊括國會席位97席中的87席，得票率高達65.57%，比上屆大選的61.24%來得高。而最大反對黨工人黨（WP）有則有10人當選，其它反對黨及獨立人士都無法鎩羽而歸。

本次選舉結果，在得票率方面出現兩種截然不同的現象。說明反對黨本身的實力對PAP的挑戰還是有的。

在PAP對壘WP時，競爭激烈，勝負差距卻拉開距離。PAP在勝選的5個選區（東海岸、榜鵝、淡濱尼三個集選區、惹蘭加由、淡濱尼尚育兩個單選區）得票率介於51.47%至58.76%之間；而在敗選的3個選區（阿裕尼、盛港集選區、後港單選區）得票率只有37.83%至43.69之間。反過來看，WP在勝選的選區得票率卻是介於56.31%至62.17% 之間，敗選的選區得票率卻有41.24%至48.53%之間。

從中可以看出，PAP與WP對壘的得票率，前者是低票勝選（51.47%），低票落選（37.83%）；後者是高票當選（62.11%）、高票落選（48.53%）。說明WP在基層還是有不少支持者。反而在其它選區，PAP與前進黨（PSP）、民主黨（SDP）等反對黨對決時，PAP候選人都是高票勝選。得票率介於60.01%至81.12%之間。例外的只是，在三巴旺西這個新劃分出來的單選區，PAP候選人傅麗珊與SDP秘書長徐順全競逐，前者只取得53.19%對46.81%的成績，稍微遜色。

這是因為，徐順全是位政壇老將，已有30多年的參選經驗。這次46.81%的得票率是他歷來最好的成績。雖高票落選，無緣踏入國會。但他屢戰屢敗，屢敗屢戰的精神，猶如「民主鬥士」，獲得許多人的讚譽。

在大選的九天競選期，SDP是唯一一個每天在不同地點都舉行一場群眾大會的政黨。除了批判PAP的一些政策是「摘錄自SDP早前提出的政綱中」外，也宣揚自己的政綱比執政黨來得可行，但選民並沒有選他。

獅城今次大選，各政黨都相互尊重，在選區拜票相遇時，執政黨與反對黨候選人都能友情握手，視對方為競選對手而非敵人。在群眾大會演講時，候選人都以政見為主，沒有出現人身攻擊。只有工人黨在某個晚上的群眾大會上，用奚落、嘲弄、欠缺尊重的口吻對行動黨候選人顏金勇副總理作出嘲諷。但經媒體報道及黃循財總理對WP群眾大會的言辭表示遺憾後，WP接下來的競選才相對收斂。

各政黨舉行的群眾大會是選民喜愛去支持的。尤其是WP的群眾大會更是萬人空巷，出席的人數比場地容納的人數還來得多，致使警方不得不關閉入口，呼籲人們在家上網收看。然而，出席者眾多並不代表就是對該黨的支持率，或轉換成投票率，許多人都是去看熱鬧的心理。

本次大選反對黨工人黨的支持率穩中有進。工人黨在競選期間，採取相對激烈手段的競選方式，個別候選人被曝出過去曾在社媒上的不良行為而公開道歉；領軍淡濱尼集選區的候選人捲入外部勢力干預及種族與身份政治爭議。工人黨也澄清，並未作出任何承諾以換取任何人的政治支持。這些事件，多少影響工人黨的支持率。

PAP長期以來深耕基層，為民解憂。在面對高通脹的年頭，這些年來推出許多惠民政策，如多次派發社理會購物券、消費稅補助券、水電費回扣、交通費補助等等給人民，以應對生活成本的上漲。人民也從財政預算中獲益。

今次大選是黃循財總理首次領軍，為PAP取得高得票率的支持。在面對動盪的國際局勢之際，獲得人民強而有力的委託，讓黃循財政府更有底氣解決高關稅所帶來的難題，為新加坡的經濟轉型、人民的福祉，打造一個更有活力的家國，再創新的高峰。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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