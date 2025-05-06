來稿｜新加坡選民理智拒絕身份政治

來稿作者：陳文坪



新加坡5月3日舉行全國大選，淡濱尼集選區是本次大選最激烈的選區之一。總理黃循財、國務資政李顯龍（前總理）親自深入選區為行動黨候選人站台、拉票，並向居（選）民喊話，族群宗教是敏感課題，不得利用它來撈起政治資本。否則，社會將會分裂，過去60年來所建立的和諧社會將會被毀於一旦。選舉結果出爐後，人民通過選票明確拒絕身份政治，執政黨行動黨候選人以52.02%險勝工人黨候選人47.37%。既維護了各族群、宗教的和諧，也把有人想利用宗教作為特定支持者拒之門外。

身份政治（identity politics）指的是在社會上，人群因性別、人種、民族、宗教、性取向等集體的共同利益而展開的政治活動。換句話說，在選舉中，選民會根據自身的身份認同而支持某個特定人選。

新加坡大選期間，正當各政黨如火如荼為選舉進行競選活動時，新國內政部和選舉局4月25日晚上發出聯合聲明，指發現一些境外人士「試圖影響本屆大選」，觸犯國會選舉法令。資訊通信媒體發展局（IMDA）也要求臉書母公司Meta在獅城屏蔽這些貼文。新國也有本地人在網上以民族和宗教課題，鼓動選民支持特定政黨候選人。

消息一出，新加坡政府高度重視特定人士通過把宗教帶入政治、帶入選舉，破壞族群、宗教和諧。黃循財總理特地召開記者會呼籲各政黨明確表態拒絕身份政治。各政黨領導人都一致支持政府拒絕外國人干預新加坡選舉。

這一事件與代表工人黨出征淡濱尼集選區候選人費沙（Muhamad Faisal ）有關，該黨秘書長畢丹星在晚間群眾大會上鄭重強調工人黨堅決反對任何外國勢力介入新加坡的國內政治。這一點令人欣慰。

其實，宗教與政治是兩個不同性質的範疇。宗教是一種精神信仰或精神範疇，教導人們向善、向上，修行、修身。它不但不參與政治事務，也不參與政治管理。因此，宗教必須遠離政治；也就是說，宗教與政治必須分開與分清。而政治是國家範疇，對內賦予治理、管理國家，對外賦予與他國建立友好關係。由此可見，政治是一切事務的範疇。

新加坡是個多元文化、多種宗教的社會。各宗教相互平等是建國的一大原則，如果個別宗教人士利用政治人物來推進自身議程，其它宗教也會有樣學樣，那獅城的社群將出現相互猜疑、以鄰為壑的現象。

過去60年來，新國族群、宗教相對和諧，也和平相處。但一些居心不良者還是利用各種機會來影響該國人民，現在更是利用宗教來影響政治。執政黨緊急籲請各反對黨表態是必須的。

宗教的宗旨是弘揚真、善、美，加強社會融合，強調求同存異和諧共處。宗教人士須傳達正確的教義給信眾，協助信眾向上向好向前邁進。而非樂於參與政治，或利用宗教，鼓動信眾為特定議題服務，以此來達到自身的目的。如是這樣，最終必將衝擊社會的穩定，從而加深政府與人民之間的隔閡，加大社會的裂痕以及分化社會的凝聚力。

當宗教人士「隱晦」參與政治事務時，宗教將失去了原有的本質。當政教混在一起時，一些「有心人士」將會披着宗教的聖衣來達到自己的目的。甚至利用自身的宗教影響力來滲透政治舞台。如此這般，將失去人們對它的尊重和敬重。無論是選民或信眾不得不多加警惕。

可見，當宗教組織加入了政治活動，是一種不智的做法，遠離它才是上策。所以，避免信眾成為犧牲品，政教分離、分清是必要的。

政治人物必須對宗教保持敏感度。特別是對特定宗教人士或組織提出的議題。政治人物必須負有道德與責任的承擔，任何政治體制的發展與改變，都必須在現有法制、體制的範疇內去對話、去解決；而不是通過外部施壓來干涉國內事務。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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