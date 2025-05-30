狄志遠｜AI正在重塑職場生態　香港教育豈能原地踏步？

當人工智能浪潮席捲全球，教育改革已不再是選擇題，而是生存題。香港作為國際都會，能否在這場教育變革中把握先機，直接決定我們的下一代能否在AI時代立足，更攸關香港能否在全球科技創新競賽中保持領先地位。



世界經濟論壇最新發布的《就業未來報告》揭示了一個令人震撼的現實：到2030年，AI技術將推動86%的企業進行根本性轉型，這場變革將創造1100萬個全新職位，同時取代900萬個現有崗位。更值得關注的是，75%的企業已開始積極培訓員工AI技能，70%的企業將具備AI經驗的人才列為優先招募對象。這些數據清晰地展現了未來職場的核心競爭力所在：數據處理與技術應用的專業化能力。

面對如此劇烈的變革，香港若再不迎頭趕上，後果將不堪設想。我們的年輕人將在國際人才市場上處於嚴重劣勢，無法競逐最具發展前景的職位。香港的創新動能將逐漸衰退，國際競爭力被蠶食，最終導致人才外流和經濟地位下滑。特別是當鄰近的新加坡和內地均以前瞻性視野大力推進AI教育時，香港若不積極回應，將難以維持我們在亞洲的領先地位。

陸韓星AI教育進取 港差距懸殊堪憂

環顧全球，各國政府已以驚人的速度推進AI教育改革。中國內地宣布從2025年9月起，全面將AI納入中小學必修課程，展現了對未來人才培養的戰略性考量。南韓更是雄心勃勃，規劃在2025年前將AI內容融入所有年級課程，並投入巨額資金開發AI數碼教科書，力求在教育科技應用上佔據領先位置。

新加坡推出的國家級AI教育倡議同樣令人矚目，該國善用尖端技術為學生打造個性化學習體驗，讓每個孩子都能在最適合的環境中學習成長。美國各州則紛紛試行AI倫理課程，從演算法偏見到私隱安全，全面覆蓋AI時代的關鍵議題，培養學生的批判思維和道德判斷能力。

反觀香港，我們目前僅要求初中生完成10至14小時的基礎AI教育，內容不僅有限，更缺乏系統性規劃與長遠視野。如此懸殊的差距，實在令人憂慮。

推動AI教育改革雖然迫在眉睫，但我們必須正視現實挑戰。當前學校的課程架構與教學壓力已十分繁重，教師需要處理國民教育、精神健康約章等多項任務，課程安排相當密集。同時，師資與專業培訓不足的問題日益突出，許多教師缺乏AI教學的專業知識。此外，學生廣泛使用AI工具完成作業，對傳統評核方式構成根本性挑戰。

將AI知識滲透到現有課程

面對這些挑戰，我們需要採取務實而創新的策略。首先，在課程與教學策略方面，我們應該以融合代替堆砌，將AI知識滲透到現有課程中，而非簡單地增加學習負擔。數學課可以探索算法邏輯，通識課可以探討AI倫理議題，文學課可以實驗AI創意寫作。更重要的是，我們需要重塑評核體系，設計著重批判思維、解難能力與創新應用的評估機制，取代可被AI輕易替代的死記硬背模式。

其次，在教師專業發展方面，我們應該重點培訓教師團隊，優先建設一支具備AI素養的教師隊伍。建立「AI教育種子教師」機制，培養校內專業人才以帶動整體發展，確保改革能夠落地生根。

在資源優化與策略部署方面，我們必須加強對基層學童的特別支援，確保他們在AI教育中不會落後，避免進一步加劇數碼鴻溝。更要把握當前學童人口下降的時機，重新調配教育資源，優化師生比例，為教師創造專業發展空間，讓他們有機會掌握AI時代所需的新知識與技能。

AI教育改革既迫切又可行，我們已經沒有太多時間猶豫。香港具備優質的教育底蘊與創新傳統，我們沒有理由在這場關乎未來的教育變革中落後於人。呼籲政府加快步伐，積極推動中小學課程架構改革，讓香港學生在AI時代不僅能夠跟上潮流，更能引領未來、贏在起跑線上。

作者狄志遠是立法會議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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