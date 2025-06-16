來稿｜全球數碼遊牧潮冒起　香港制度滯後恐坐失先機

來稿作者：丘健和



數碼遊牧（Digital Nomad）是近年興起的生活與工作模式，賦予工作者自主選擇工作時間與地點的靈活性。這群工作者透過網絡科技在全球各地旅居，同時體驗多元文化，正以驚人速度重塑全球人才版圖。根據Global Citizen Solutions的報告，全球數碼遊牧人口已從2020年約1,090萬人，大幅攀升至2024年約3,500萬人；而旅遊資訊網站A Brother Abroad的同年度調查更顯示，全球數碼遊牧市場規模高達7,870億美元，成為驅動跨地域知識與資源交流的重要催化劑

此一新興工作模式，正促使多國調整政策以吸引數碼遊牧者，透過創造便利環境來刺激商務旅遊與消費。遠至西班牙、葡萄牙、愛沙尼亞，近至日本、韓國等國家，均相繼推出「數碼遊牧簽證」。此類簽證通常只需申請人提供境外公司的僱傭證明即可獲批，並不提供轉換為永久居留身份的途徑。對國家而言，此舉既能吸納人才、提升本地生產力，又無須承擔額外的公民福利支出，避免為社會增添負擔，因而逐漸成為全球移民政策的新趨勢。

反觀香港，雖然在《2024年世界數碼競爭力排名》調查中，香港的排名位居全球第7位，並擁有99%的5G覆蓋率，但硬體優勢難掩制度與配套的不足——數碼遊牧者關切的短期租賃稅務指引、跨境收入申報、彈性醫療保險等配套措施至今付之闕如。更關鍵的是，現行工作簽證政策仍將「工作」狹義界定為「受僱於本地機構」，與數碼遊牧者的跨境協作本質存在根本衝突。當全球競相推出數碼遊牧簽證之際，香港的制度滯後正將流動人才推向競爭對手。要扭轉困局，香港除了需要評估推行數碼遊牧政策帶來的社會經濟效益外，也需要從制度創新與空間重塑雙軌並進：

（一）制度創新：香港宜借鑑葡萄牙、愛沙尼亞等地的「數碼遊牧簽證」經驗，設立「香港遠程工作簽證」，允許遠程工作者在港居留12至24個月，豁免本地僱主擔保要求，改以穩定收入證明及專業資格認證作為審批基準；同時參考葡萄牙稅務優惠措施，對符合特定條件者（如在港居留滿183日）提供首年部分所得稅寬減，以便利人才的跨區流動。

（二）空間重塑：特區政府需突破既有框架，促成跨業界合作，整合智能短租公寓、模組化辦公空間與數位服務站點，並參考深圳圖書館的設計模式，將公共圖書館以及正改造的啟德青年驛站等部分區域，轉型為共享創客空間，使有關設施具備創意交流、電腦編程、手工創作、專業設計等空間功能；同時應釋放新界北閒置土地，借鏡東京六本木及「虎之門Hills」發展模式，在北部都會區打造「港深數碼走廊」，提供跨境數據專區與聯合創業孵化器。更為重要的是培育民間社群生態，串聯民間組織定期舉辦類似里斯本「Web Summit」規模的常態化國際交流活動，為青年創業家與創意工作者搭建協作平台，逐步形塑開放協作的人才網絡文化。

構建有利數碼遊牧族群發展的生態圈，不僅能豐富本地人才庫，更能刺激創新，為城市未來注入持續動力。站在時代轉折點，香港的人才戰略亟需二次進化。須知數碼遊牧者所帶來的，不僅是短期勞動力補充，更是連結全球創新網絡的關鍵節點。這座城市的未來競爭力，終將取決於其能否在數碼時代中，重塑具包容性的制度與具吸引力的生態系統。

作者丘健和是元朗區青年社區建設委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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