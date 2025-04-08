筆凱．傑語｜從關稅戰到人才戰

來稿作者：郭凱傑



最近全球關注的焦點，自是特朗普大舉揮動所謂的「對等」關稅大棒，試圖以此迫使製造業回流，振興本土產業；效果如何不得而知，但已然在全球造成混亂。隨着美國政府政策轉向持續，國際合作空間趨窄。在關稅以外，美國爲了節省聯邦開支而大幅削減科研經費，使得許多頂尖學府的研究計畫面臨斷炊的風險，這都在悄然改變全球高階人才的流動方向。

這股趨勢並非始於今日。早在2018年，美國政府啟動「中國行動計畫」，表面上旨在打擊知識產權盜竊，實則對華裔學者施加無形壓力，令他們感到不安；除此以外，資金減少自然令科研職位流失，新晉科學家及畢業後的留學生要在美國立足自然更爲困難。在不斷有居美多年的人士「收到誤發電郵」被要求離開，甚至直接被「遣返」的氛圍下，人才自然會尋找更穩定、更具發展潛力的科研環境。香港憑藉其獨特的國際化優勢、自由的學術氛圍，以及背靠中國龐大市場的戰略位置，自然成為極具吸引力的選項之一。

香港對全球人才具吸引力

香港是否真具備吸引力？科學園的「環球實習計劃」提供了一個觀察窗口。該計劃原本僅提供40個實習名額，卻意外收到全球超過3,000份申請，反應之熱烈，迫使園方最終將名額擴充至100個。這一現象清楚說明：儘管近年香港社會經歷諸多變動，但其作為國際人才聚集地的吸引力並未消退，無論是法治體系、資金流動自由、穩定的環境、還是國際網絡都依然具備吸引力。

然而，僅僅依靠科學園等機構的單一計劃，並不足以支撐香港長遠的人才需求。若想真正把握這波全球人才流動的機遇，建立可持續的人才庫，香港必須跳脫現有的零散政策，轉向更系統化的策略。

從「被動審批」到「主動爭奪」人才

目前，香港的人才政策仍偏向被動。人才服務辦公室的主要工作集中在推廣「高才通」等簽證計劃，處理申請流程，卻鮮少針對頂尖學者進行直接招攬。這種模式在過去或許足夠，但在全球人才競爭日趨激烈的今天卻顯得保守。試問：香港有多少個諾貝爾獎級別的學者？要真正能帶動科研突破的關鍵人物來到香港，必須主動出擊，如設立專項基金，提供搬家補貼、配偶就業協助、子女教育等配套措施。例如新加坡就會直接鎖定人才目標，提供度身訂製的實驗室預算與住房方案等。政府應聯合大學、科技園、企業等組建海外招聘團隊，直接赴接觸目標學者及科研人員，而非僅依賴網絡宣傳。

此外，人才引進必須與產業發展緊密結合。以正在規劃的「新田科技城」為例，需要吸引與產業需求相符領域的人才，例如人工智能、金融科技、生物醫學等。政府可針對特定領域提供稅務優惠、研發補貼，並要求企業與學界合作，確保人才來港後有明確的職業發展路徑。除此以外，香港不僅需要世界級教授，也需要大量技術員來操作高端設備、維持實驗室運作。若只聚焦於引進明星學者而忽略配套的專業技術團隊，整個科研生態仍難以健全發展。

另外，引進人才不應僅限於「成品」，而應涵蓋「潛力股」。配合港府教育樞紐的政策，香港應從基礎教育階段開始擴大國際學生招生，並吸引東南亞、中東等地優秀學子來港升學，在公營教育系統引進更多外地生，增加對科創的體驗計劃，長遠豐富人才供應。

全球科研人才正因美國政策調整而進入新一輪洗牌期。對香港而言，這既是機遇，也是挑戰。若能有效吸引這批頂尖人才，香港的科研實力將有望躍升至新高度。時間不等人；唯有整合產、學、研資源，制定更具前瞻性的人才策略，香港才能真正把握這波歷史性機遇，成為亞洲乃至全球的科研人才樞紐。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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