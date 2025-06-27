來稿｜改革渡輪服務　善用資源推動離島旅遊

來稿作者：徐毅興



本港旅客數量一直未能重回疫情前水平，特區政府早前公布九個旅遊熱點項目救亡，主打懷舊「港味」，但近年大熱的生態旅遊方面卻只有「四山旅遊」一項，未能充分回應新世代的旅客喜好需求。 筆者認為，生態旅遊不應只局限行山遠足，本港其實有多個極具特色的離島，風光如畫之餘也蘊藏不少本地歷史文化，建議當局應重新調配資源，大刀闊斧改革渡輪服務，全力推動「離島旅遊」 ，令這些島嶼變成更方便易達的旅遊熱點，協助旅遊業界拓展一條新出路。

國際青年商會中國香港總會（JCIHK）上月公布有關《香港無處不旅遊》的問卷調查結果，在五大不同類別景點當中，有多達41.3%受訪海外人士首選生態觀光，其次為歷史古蹟（18.1%）及藝術文化（15.6%），而美食購物玩樂只佔13.7%，建築地標則包尾，僅得11.3%人揀選。說明旅客到市區行街購物、去名店掃貨的日子已一去不返，而本港不少離島正正具備自然生態及歷史古蹟這兩大條件，而且對不少旅客而言仍極具新鮮感，實應對外大力推廣。

不過，要成功發展「離島旅遊」，必先解決交通問題。眾所周知，以往離島渡輪服務一直只由島上居民的出行需要角度出發，政府很少思考如何方便旅客前往旅遊，故筆者建議當局重新將離島渡輪服務定位，加入更多旅遊考慮。首先，對於一些沒有陸路交通選擇的島嶼，例如南丫島、長洲等 ，當然要保留居民需要的基本服務，但有陸路替代路線的島嶼，如馬灣、大嶼山個別地方（梅窩，大澳）是否應重新審視安排，做好分流，由陸路車輛解決居民日常出入需要，渡輪則以服務旅遊需求為主，以達致資源最佳配置。

參考2019年《施政報告》提出「船隻資助計劃」，以協助離島渡輪航線的營辦商更新現有船隊及採用更環保船隻，撥出近58億元；過去三個財政年度，就13條離島渡輪航線發還的特別協助措施，開支更超過4億元。財赤之下，這筆款項絕非小數目。與其再無了期地補貼離島居民出行，不如認真檢討部分其實可「以車代船」的航線，整條取消或作班次削減，然後把部分新購置的環保船隻設定為旅遊專用航線，產生旅遊相關收入 ，讓資源更用得其所。

以馬灣為例，由該處來往荃灣及中環的居民航線客量越來越少。馬灣來往荃灣的客量，由2008年的3,700人跌至2011年的3,200人，在2011年運輸署放寬的士及旅遊巴入馬灣後，航線客量更買少見少。至於馬灣來往中環的班次，其實客量也不多，參考2024年初數字，非繁忙時間的客量最低僅得7%，在此情況下，與其浪費資源去維持居民航線服務， 倒不如將資源撥去開拓有助旅遊業的航線，例如考慮新增中環往來今年才開幕的「馬灣1868」（即馬灣公園二期），並以方便旅客到達景點為前提，制定航班班次，既滿足新世代的旅客，說不定可帶起一個旅遊熱點，製造新商機。

另外，當局也可在渡輪外型上多花心思，日本船公司就試過與人氣動漫《咒術迴戰》合作，設計印滿該動漫角色的「旗福一號」渡輪，吸引大批市民及旅客乘搭。本港也可參考一下，例如與爆紅的 Labubu聯乘打造特色渡輪，能夠引起話題之餘，旅客也會爭相上船打卡，藉此吸引他們到離島遊玩，推廣離島特色一面，實在一舉兩得。再進一步的話，甚至可參考台灣基隆引進的河馬造型水陸兩棲艇，以提升旅遊觀光特色，例如把開往西貢小島鹽田梓（被旅發局列為「十大值得一去的香港慢活離島」）的小船，打造成島上特色動物「招潮蟹」造型，隨時可成為吸引旅客的一大賣點。

對於新世代旅客，他們希望獲得的是更深度的旅遊體驗，因此現代化城市景觀已沒甚吸引力，反而一些諸如油麻地警署等舊建築，相對比較「有故事」的地方，更能夠提供另類情緒價值。需知道只要旅客有良好旅遊體驗，感受到離島遊是與別不同，他們自然就會更有意欲消費，到時除了船票、島上飲食之外，某些離島的渡假屋如能改裝成民宿，就可吸引旅客留宿過夜，屆時人均消費也會隨之上升。

無論如何，本港旅遊業已不可能再食老本，筆者希望業界將以往20年來所謂「恒之有效」的吸引旅客方式摒棄，破舊立新，真正從旅客心態角度出發，才能令他們覺得本港仍有些具特色的好玩景點值得去一趟，這樣本港旅遊業才可找到真正復蘇之道。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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