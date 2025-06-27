地球之友｜氣候變化導致的流離失所

來稿作者：洪藹誠



近年來，氣候變化已成為全球最嚴峻的挑戰之一，其影響不僅限於環境惡化，更直接威脅到人類的生存。其中，氣候變化導致的流離失所（Climate-Induced Displacement）正逐漸演變為一埸全球性危機，數以百萬計的人因極端天氣事件、海平面上升、乾旱和土地退化等原因被迫離開家園。這一現象不僅對個人和家庭造成深遠的影響，也為各國的經濟發展、社會穩定以及國際關係帶來巨大挑戰。

根據聯合國難民署（UNHCR）的數據，自2008年以來，平均每年有超過2000萬人因氣候相關災害而流離失所。這些災害包括洪水、颶風、乾旱和野火等。例如，2019年颶風「伊代」和「肯尼斯」襲擊非洲南部，導致數十萬人無家可歸；2020年，孟加拉國因季風降雨引發的洪水迫使數百萬人撤離家園。此外，海平面上升對低窪地區構成了嚴重威脅，如太平洋島國圖瓦盧和基里巴斯的居民，可能成為首批因氣候變化而完全失去家園的「氣候難民」。

氣候變化導致的流離失所對個人、社會和國家均產生深遠影響，並且常伴隨著嚴重的人道危機。流離失所者常面臨食物、水和醫療資源的短缺，生活環境惡劣，且易受到疾病和其他威脅的侵襲，其中兒童和婦女尤其脆弱。在經濟層面，流離失所不僅使個人陷入貧困，還對接收地區造成資源壓力。此外，氣候災害對基礎設施和農業的破壞進一步削弱經濟，例如，2017年颶風「瑪麗亞」摧毀波多黎各電網，造成數百億美元的損失。

此外，大規模人口遷移可能加劇社會緊張，甚至引發衝突。流離失所者與當地居民間的資源競爭，或政府應對不力，可能導致矛盾升級。跨境移民問題也會影響國際關係。例如，2015年歐洲難民危機部分源於中東氣候變化和資源短缺，凸顯了氣候流離失所的全球影響。

面對氣候變化導致的流離失所這一全球性危機，國際社會需要採取多方面的應對策略。各國必須加強氣候適應能力，特別是脆弱地區的基礎設施建設和災害預警系統。其次，國際合作與資金支持至關重要，發達國家應履行氣候資金承諾，支持發展中國家的適應與減排行動。法律與政策框架的完善也是重要一環。目前，國際法尚未明確界定「氣候難民」的地位，這使得氣候變化導致的流離失所者難以獲得保護。各國應推動制定相關法律和政策，確保流離失所者的權利得到保障。另一方面，社區參與與教育亦是重要的策略之一。通過加強社區參與，提升公眾對氣候變化的認識與應對能力，能夠有效增強社會對此問題的適應力與韌性。

氣候變化導致的流離失所不僅是一個環境問題，更是一個社會、經濟和政治問題。只有通過全面綜合性的應對策略，從加強氣候適應能力到推動國際合作，從完善法律框架到促進社區參與，我們才能有效應對這一全球性危機。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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