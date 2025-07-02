來稿｜華為邁向國際舞台的標誌性元素

來稿作者：陳文坪



企業家看科技產品有見的、也務實、更重要一點是敢於面對與承認事實；從不吹噓、不浮誇、不高調。這就是中國科企巨擘華為創始人任正非的眼光與膽識。

日前，華為創始人任正非接受中國官媒專訪時直言，華為單晶片（芯片）仍落後美國一代，但能通過其他方法彌補不足，沒必要擔心。他也強調「不去想困難，幹就完了，一步一步往前走」。這是《人民日報》專訪他時的第一個問題，而任正非答的乾脆利落。

這是非常務實的。勇於直面差距，毫不含糊說出自身的「不足」。但這並沒有讓任正非苦惱，而是一種動力。他說的「沒必要擔心」、「幹就完了」，充分說明只要認認真真去做研究，專心致志去搞科研，雖拖慢速度，但這些都可以解決的。這就是任正非的膽識。

以美國為首的西方國家禁止晶片輸出，只會讓華為等科企放緩步伐，但阻擋不了中國科企的前進。生活經驗告訴我們，你不賣產品給對手，並不能阻止對方獲得，對手可以自行研發或生產，雖然開始時次品率高，但經過一段時期後，從錯誤中找方法，還是可以從中找到解決方案的，甚至更優化。更何況華為有自己的研發團隊，更不是從零開始。

2023年2月24日，任正非在上海交通大學舉行的座談會上的發言說，華為在過去三年內完成了逾1萬3000個被美國禁運器件的替代開發，並重新設計了產品的4000塊電路板，他強調自己現在仍「不反美」。這就是華為自行研發，並從中進行優化的結果。

任正非說，「我們想成為最先進，就必須向一切先進的人學習。美國在科教上的軟實力，還是中國用幾十年時間達不到的」。這種不迴避自身短處，還鼓勵大家向先進的人學習，這在意識形態掛帥的網絡社媒，是不「愛國」的表現。但任正非敢提出，就是要糾正一些人的盲目、糾正一些人的偏差。也說明任總的慧眼。

2021年，華為還受到西方的制裁。但任正非並沒有排外，而是積極吸引西方人才加入。短短兩個月裏，就有兩位「高鼻子」人才被聘請赴中國工作。一位是曾獲菲爾茲獎的法國數學家，另一位是前英國廣播公司BBC新聞高階主管兼節目主持人艾倫（Gavin Allen）也加入華為，擔任執行主編。

國際化企業，網羅世界各地人才加入，是強化國際化的必備條件。吸引國際化人才加入，帶來不同理念、觀點、文化，以此融入企業中，讓企業壯大發展，增強核心競爭力。任正非有眼光、有胸懷、有魄力，不為無為的爭吵而分心。

還有，任正非在某機場過安檢時，安檢員正在幫忙把他包中的電子產品拿出作安檢，竟是蘋果產品。換言之，任正非個人使用的平板產品正是競爭對手的蘋果iPad，而非華為自家產品。這也印證他早前在接受媒體訪問時曾表示用蘋果不代表不愛華為，即便他孩子也在用蘋果；強調「華為產品只是商品，如果喜歡就用，不喜歡就不用，不要和政治掛鈎。不能說用華為產品就愛國，不用就是不愛國。」

愛國，不關乎自己用什麼產品。任正非的眼光已經是世界級的企業家。不像一些科企總裁口說愛國，其實是向「前」看，損形象。還有，中國某位前總編，在一些事件發生後沒有正確報道並引導人民對事件的看法，而是一味以「愛國、愛華為」為宣導。殊不知，愛國並不能讓企業更強大。企業的終極目標是受到商家、消費者的青睞，這才是宗旨。媒體引導大眾往正確方向看問題，非只關熱愛自己家產品。

美國圍堵華為，但任正非表明，反對抵制蘋果公司。他說，不能因美國政府本身的行為而「嫁禍」企業。這為大陸網民上了一課。因為從來沒有人敢願意站出來說話。過去的抵制日貨、韓貨等行動，媒體還鼓吹這是愛國的行為。值得檢討，也需要理智的聲音。

任正非在華為處於困境之時，堅持不能用反制企業產品的行為來說自己是受害者的做法獲得不少掌聲。這是多麼值得一些動輒喊打喊殺的媒體、媒體人、甚至一些網軍等深思的。任正非說：「蘋果是我的老師，它在前面前進。我作為一個學生，為什麼去反對老師？絕不會的。」 這就是任總的國際觀與願景。

任正非的魄力與膽識，是華為邁向國際舞台的標誌性元素。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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