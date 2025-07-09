紫荊黨｜看清真實的香港　拼經濟才能拼到點子上

來稿作者：周小稞



剛剛過去的2025年上半年可謂2019年以來最令港人揚眉吐氣的半年。曾一度被內地網友揶揄為「國際金融中心遺址」的香港今年上半年IPO集資額超過千億港元，按年升七倍，躍居全球首位，全年集資額可望超兩千億港元，或重奪全球第一的寶座。除了熱絡的IPO市場，香港股市的行情也是一路上漲，恆生指數今年上半年大升20%，遠遠跑贏同期升幅不到5%的標普500和升幅不到3%的上證指數；香港股市的交易更是一掃過往數年的疲態，今年首五個月的日均成交金額超過2,400億港元，是去年同期的2.2倍。

伴隨IPO市場和股市暢旺的是資金的持續湧入，港銀存款總額首次突破18萬億港元的大關，港匯也曾觸及強方兌換保證，迫使金管局四年來首次進場承接美元沽盤。作為財富管理重要指標的家族辦公室數量，香港正在邁向3,000家的目標，大幅拋離新加坡的2,000家。目前香港的資產管理規模已達4萬億美元，預計未來3年可望超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心。香港的「國際金融中心」地位又回來了。

與此同時，香港一度岌岌可危的「國際貿易中心」地位也似乎獲得了喘息的機會。今年5月香港的出口按年增長15.5%，連升15個月；進口按年增長18.9%，創16個月來的最大升幅；今年首五個月的出口及進口按年則分別上升12.6%和12.9%，整體表現不可謂不靚麗。而在港人心茲念茲的樓市方面，今年6月住宅樓宇買賣合約按月升16.7%，按年升54.4%，合約總值按月升59.7%，按年升77.0%，樓宇買賣日趨活躍。今年五月私人住宅售價指數雖然按年仍下跌6.2%，但按月已經趨穩回升，而租金指數更是連升6個月再創新高，同比漲幅達到2.7%，樓市短期見底的跡象明顯。

更令人振奮的是，香港的零售業銷貨額在連續十四個月下跌後終於在今年5月錄得了按年增長2.4%的佳績。至於「金字招牌」的高等院校也再為香港增添榮光，在QS最新的全球大學排名中，香港五所大學躋身百強，三所大學躋身前五十，港大更是前所未有地位列全球第11位、亞洲第2位。

香港今年上半年的出色表現讓特區政府的信心為之一振。財政司司長陳茂波近日在接受媒體訪問時就表示，今年第二季度本港的經濟表現相當不俗，政府有信心在今個財政年度就能取得收支平衡。時值香港回歸二十八週年，港澳辦更是發表評論文章，對特區政府的近期表現予以高度肯定，讚揚「行政長官李家超勇於擔當、銳意改革、積極進取，團結香港社會各界共同奮鬥，全面推動特區各項事業邁上新台階」。

在筆者看來，特區政府過去幾年推出的一系列政策譬如「高才通」、「盛世經濟」等確實就如當年非典疫情後推出的「自由行」一般，為香港後疫情時期經濟復甦注入了新血液與新動能。而中美全面博弈的大環境與中美對峙緩和的小氣候又讓香港獨特的地緣優勢得以延續與擴展，帶動了資金與人才的持續流入。這正如港澳辦的評論文章所言，香港「好事連連嚟」，反映國際社會對香港安定、自由、繁榮的廣泛認同，彰顯出「一國兩制的強大生命力」。

不過在揚眉吐氣的同時，為政者也須對今年上半年取得的成績保持清醒的頭腦，要洞悉「繁花」背後的原因，要辨識哪些是結構性的向好、哪些是週期性的反彈、哪些得益於基本面的好轉、哪些得益於外圍環境的變化、哪些可持續、哪些可能只是曇花一現。譬如說，香港的進出口能否持續增長很大程度取決於中美貿易關係未來的走向。當前美國暫緩與中方的貿易衝突，不是美方已回心轉意，而是美方在以退為進，等待合適時機再給予中國致命一擊，因此香港的外貿前景仍面臨極大不確定性，不容樂觀。再譬如說，近期大量資金的湧入帶有明顯的熱錢特征。4月底5月初，港匯觸及強方兌換保證，短短數日便令金管局向市場注資數百億港元；但到了6月底7月初，港匯反轉觸及弱方兌換保證，金管局一周內出手四次，從市場買入六百億港元。港匯與港息也同樣面臨極大不確定性。

土地房屋高昂 阻礙經濟轉型

事實上，在「繁花」的背後是仍處在艱難轉型中的香港經濟與產業。儘管政府與民間一直在努力吸引更多旅客訪港，但目前的訪港旅客規模仍較2018年的高峰期有兩成多的差距。儘管本地的服務業也在適應與改進中，但北上消費的浪潮未有絲毫消退的跡象。店鋪結業潮一波接一波，海皇粥店全線結業，大班餅店全線結業，嘉禾戲院全線結業。大量街鋪空置，空置率已接近新冠疫情期間12.5%的歷史峰值。「鋪王」鄧成波家族已被債權人申請破產；英皇國際爆出166億港元的債務違約，成為首家瀕臨「爆煲」的本港主要發展商；至於債務高達千億港元的新世界發展「大而不能倒」，剛剛獲得逾110億美元的銀團融資而得以殘喘。而IPO市場也是旺丁不旺財，券商幾乎在賠錢賺吆喝。今年5月份失業率已回升至3.6%的水平，6月份PMI指數繼續下降，營商信心跌至五年新低。

今年9月份特首李家超將發表其任內第四份施政報告，坊間都認為新的施政報告將以拼經濟為主要述求。拼經濟能否拼到點子上，關鍵要看清香港經濟的真實面，不要被表面的「繁花」所迷惑。認識到香港經濟轉型中的陣痛後，就要聚焦轉型中的痛點並全力予以攻克。在筆者看來，香港經濟的轉型，無論是煥發傳統產業的生命力，還是打造新興產業的競爭力，都面臨高昂土地房屋要素成本的極大阻礙。雖然住宅價格橫行，但租金卻在創新高，鄰近學校小戶型每呎近100港元的租金令留學香港的學子望而卻步。

面對店鋪的結業與空置，全國政協副主席梁振英就公開呼籲業主隨行就市減租。房東漲租金、業主不減價，他們的底氣都來自政府的土地房屋政策。在需求限制全面取消的大環境下，政府、開發商、業主和房東都在等待供不應求的出現，政府不願下調土地售價，開發商不願拿地建屋也不願甩賣存貨，最終受累的是香港的經濟復甦與發展活力。如果政府不跳出土地財政思維，不擺脫與開發商的利益綁架，不採取有效措施以降低土地房屋要素成本，那麼香港經濟的轉型不會成功，拼經濟最終只會「一地雞毛」。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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