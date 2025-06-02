冷氣房坐談經濟　不如落區看民生

財政司司長陳茂波周一（6月2日）向立法會匯報本港經濟，表示「香港經濟在今年第一季表現穩健，實質本地生產總值按年增長3.1%」 。就連立法會議員也知道店舖結業一間接一間，陳茂波雖說「好上心」，但仍然沒有具體政策應對，只謂政府有不同資助計劃協助升級轉型。乍聽之下，還以為在怪商戶自己不爭氣。比起坐在議事廳高談闊論本港經濟，市民每日穿梭在街頭，感受到截然不同的香港。



落區行程可以由容易的做起——去那些傳統的遊客旺區。不管是尖沙咀抑或銅鑼灣，官員都會發現現在的遊客已不像以往那樣大手筆消費，更多人來香港只是「打卡」，拍幾張照片。我們當然歡迎所有旅客，但本地零售始終要做生意。生意何在？即使是國際名店，人流都可能與以前不可同日而語。

「旺舖招租」有多旺？「屹立不倒」或未倒？

不只遊客消費模式轉變，本地消費力亦告疲弱。官方統計的零售樓宇空置數字，遠不及走在旺角、深水埗或者荃灣的街道上，更能明白香港目前的經濟狀況。就算走在彌敦道，十間舖位可能就有兩三間拉上鐵閘，貼滿「旺舖招租」的告示。有些原本是食肆的舖位甚至空置了一段日子，店內環境不堪入目。同樣上個月結業的海皇粥店、燉奶佬、連鎖米線舖，司長不難找到他們的舖位足跡，還有灣仔老字號咖喱館、中環打工仔飯堂、大圍小食店、西環新式大排檔等。空置舖位哪區比較多？通常原本是什麼生意？店面多大面積？再不然問問附近店主，不會不知道商舖丟空多久，租金大約水平是多少，抑或是「拍烏蠅」沒有生意。

6月踏入第一天，香港人就要送別嘉禾海運戲院。市民購票支持以「經典盲盒場」形式上映最後三場電影，更重要的是親身送別一段歷史。要了解本港市道、經濟困難，沒有比起送別老店更好的方法。即使司長錯過了過去幾星期一輪結業潮，不要緊，不幸地說恐怕陸續有來，還有很多我們不捨的店舖未來可能結業。官員應該去跟街坊聊聊，聽聽老闆親口訴說經營幾十年的心血，最終如何敵不過租金壓力。就連高檔的珠寶鐘錶店，為什麼也因為「計唔到數」而無奈離場？

在他們旁邊的商舖，千萬不要以為總是「屹立不倒」，實情或許只是苦苦堅持，苟延殘喘。官員落區，同樣應該走進去問問這些商戶，附近一間又一間店舖結業，對他們的生意以至士氣有什麼影響，面對怎樣的租金壓力。他們或許會告訴你，有時業主明知市道差，也不肯大幅減租，因為他們知道商戶一旦搬遷要重新裝修，成本同樣不菲，實際上如同一種「博弈」，打賭小店不敢輕言棄租。

雖然零售舖租有回落跡象，但「旺舖招租」仍然隨處可見。（資料圖片)

跟打工仔買飯、乘車、回家可知經濟

老闆生意捱不下去，打工仔的同樣沒有好日子過。司長可以在午飯時間，走進快餐店、茶餐廳或者商場foodcourt，用膳之餘跟收銀員、侍應、清潔工友聊幾句，又或者鄰桌也在吃飯的前線服務人員。如果問他們「人工有否調整？」、「擔不擔心裁員？」，他們可能會滔滔不絕地吐苦水，工時如何不合理，同時又要做到「踢晒腳」，甚至可能即將被電腦化、電子化的系統取代。不過這些食肆為了「做多幾轉生意」，通常節奏很快，客人食完就得起身，官員想深入了解打工仔之苦，也沒有多少時間。

但不緊要，到了下班時段，街頭兩餸飯店門口自然大排長龍。政府官員可以由「食」談起，了解他們花三四十元打算揀什麼餸，為什麼有這樣的選擇。他們可能會說，餐廳晚市動輒過百元並不划算，「兩餸飯有菜有肉，經濟又實惠」。陳茂波不是不知道私人消費開支按年實質下跌1.1%，但這些紙上數字在現實生活中到底意味甚麼，排隊買一次兩餸飯就能知道市民面對的經濟壓力。

如果排在前後的先生、小姐樂意，司長應該到他們的家中探訪一下。是兩百呎，抑或三百呎？每個月租金原來已經差不多兩萬元，佔了他們收入的多少，還剩下多少可以用於日常生活？如果這個家庭已經有小朋友，教育、照顧、課外活動等開支又佔了他們多少？如果仍然是兩口子之家，面對昂貴的生活成本、有限的居住空間，他們的打算又是怎樣？

最後不應忘記的是，既然落區，官員當然應該乘搭公共交通工具。他們可能這才會發現，有些市民可能為了節省幾元而選擇搭巴士，即時明知巴士可能不會準時到站。更多人買了月票，因為計過可以節省一百幾十元。但他們這個時候可能會向司長埋怨，今個月起公共交通費用補貼計劃的門檻已由400元提高到500元，變相連少少的「著數」都面臨縮水。對於每日跨區上班的市民，他們每月的交通開支將會增加多少？這是不是又一個原因，驅使他們減少外出用餐，買兩餸飯回家更划算？

6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到深水埗和青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。（中央政府駐港聯絡辦）

就數據而言，司長固然正確地指出本港經濟「穩健」、預期經濟增長。但比起經濟，市民在日常生活中感受到的民生——結業潮、消費降級、就業前景、生活成本——往往像另一個平行時空。或許這也是為什麼周霽剛履新中聯辦主任，即落區「看看大家，了解社區工作狀況和市民生活」，並且明言「習近平總書記對香港同胞民生福祉念茲在茲」。

國家主席習近平的要求——「盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些」——提出已近三年，特區政府官員作為第一責任人更加應該知道什麼是「責重如山」。