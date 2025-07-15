來稿｜將軍澳中醫醫院：驅動香港中醫藥發展的戰略樞紐

來稿作者：張展鵬



多年來，「有沒有好中醫介紹啊？」成為街坊朋友中常見的對話。 市民只能依靠口耳相傳，但結果良莠不齊，個別庸醫借「祖傳秘方」之名哄抬收費，或是混用西藥以增強療效，令中醫整體形象受累。 今年底，香港首間中醫醫院將在將軍澳落成啟用。 這不僅是香港醫療領域的一大突破，更是推動中醫藥發展的旗艦計畫。 有望透過專業化、透明化與標準化的體系構建，增強社會對香港中醫藥信心與認可。

從「個體經營」到「體系化服務」的轉型

目前，全港約有8,800名註冊中醫，其中九成散落於唐樓、商場或街舖。 市民若需住院治療，只能選擇西醫系統或前往內地中醫院。 這種「以私營為主、公營欠缺」的格局，導致中醫服務的核心能力與經驗積累長期遊離於公營醫療體系之外，也使得香港中成藥缺乏臨床開發基地。

將軍澳中醫醫院的落成將打破此一局面。 醫院將設有400張病床，涵蓋中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科六大分科，並專屬中風復健、癌症舒緩、長期痛症等專科中心，首次將過去分散於私人市場的臨床經驗系統整合進公立體系。 對市民而言，這代表著就醫服務的提升；對產業而言，則標誌著中醫將從「個體經營」轉向為「體系化服務」，為中醫臨床、科研與教學的深度融合奠定了基礎。

科研與教育，建構可信賴的專業化醫師隊伍

中醫長期以來面臨的「信任痛點」，很大程度上源於服務標準的不統一。中醫醫院將成為三所本地大學相關學院的教學和臨床實習場地，以及執業中醫師的培訓平台，協助提升中醫師的專業水準。 在推動中醫藥科研方面，中醫醫院將與本地、內地及海外大學及教育機構進行以實證為本的臨床科研。院內也將設置臨床試驗及研究中心，以助研發新藥和拓展現有中成藥的治療效用。同時，醫院也將提供中西醫協作服務，整合中醫和西醫的優勢，為病人提供更優質的治療方案。 相信透過這些合作，中醫醫院將推動中醫藥的創新和研究發展，提升中醫藥的臨床效用，並與香港整體醫療系統建立網路連結。

中藥材的品質與價格不透明，是市民對中醫缺乏信任的另一個重要原因。在中醫藥發展方面，香港政府將繼續推進《香港中藥材標準》（港標）計劃，研究和製定更多中藥材的參考標準，並探討在港標計劃中開展中藥飲片參考標準的研究，以推廣港標的廣泛應用。目前，港標已完成約230種常用中藥材的參考標準，目標是每年制定約28種中藥材的參考標準。而醫院旁就設有由衛生署管理的「政府中藥檢測中心」，其依托先進科技開發國際認可的中藥檢測標準，並通過技術轉移提升業界品控能力，將助力香港打造「中藥品質高地」的國際形象。

提升中醫藥標準與檢測

將軍澳中醫醫院的啟用，不僅是一間醫院的誕生，更是香港中醫藥產業升級重要里程碑。醫院不僅是醫療設施，更是人才、科學研究、產業的匯聚點。當市場化、專業化、科學化三者形成正向循環時，香港便能以將軍澳為支點，對接粵港澳大灣區乃至「一帶一路」的中醫藥需求，鞏固香港成為中醫藥國際化重要樞紐地位。 對市民而言，這意味著更便利、可負擔且具有國際水準的中醫服務；對業界而言，則是從「單打獨鬥」走向「協同創新」的歷史契機。期望在不久的將來，中醫藥能真正成為香港醫療體系中不可或缺的第二條路，並創造更多可能。

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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