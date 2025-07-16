來稿｜聯合國成立80周年　須匡正「一票否決權」

來稿作者：陳文坪



新加坡是個彈丸小國，在1965年成立後就加入聯合國。總理黃循財在6月24日通過預錄視頻發表紀念聯合國成立80周年。他說：「作為小國，憲章中所確立的原則——主權平等、領土完整和政治獨立，對新加坡生存至關重要。聯合國給予新加坡在國際舞台上平等發聲的權利，而基於規則的多邊體系，也讓像我們這樣的小國得以發展壯大。」

今年6月是聯合國憲章簽署80周年。聯合國秘書長古特雷斯在聯合國大會紀念非正式全體會議上敦促所有會員國遵守憲章精神、擔負起憲章規定的責任、追求憲章所描繪的未來。這是一個美好的願景，也是各會員所須遵循的精神與擔負的責任。但聯合國這個大家庭，總有一些成員不照規章做事，也有一些成員霸道十足，唯己獨尊，恃強凌弱的霸道國家。

聯合國成立於1945。而聯合國安全理事會（安理會）有15個成員，其中美國、中國、俄羅斯、法國和英國是常任理事國。 這五個安理會常任理事國自聯合國成立以來一直未變；其他十個非常任理事國由大會按地域分配原則選舉產生，任期兩年。

回顧過去80年，世界各地的掠奪、廝殺、爭權、價值觀衝突從來沒有停止過。特別是過去10多年來，戰事接二連三，大國揮軍入侵小國。各成員國原本寄望聯合國能更好的解決各地的紛爭和戰亂。然而，一兩個安理會成員國自身成了破壞國際安寧的「麻煩製造者」。

以近年來發生的俄羅斯、烏克蘭戰爭、以色列、哈馬斯戰事，到最近的以色列、美國、伊朗戰局，聯合國安理會要通過一項決議，都難以成行。安理會決議被一票否決權所把持、被常任理事一國說了算，決議只能在聯合國的議事廳辯論、爭吵而無法執行。

從這裏可以看出，聯合國是個低效率的國際組織。它須看大國的臉色，須以大國為中心、須照顧大國的利益為先。聯合國多時成了大國利益競逐的地方，討價還價的場合。因此，許多時候小國的利益都被犧牲。

國際局勢時常變幻多端，加上一些大國為利益而明裏暗地的杯葛，導致聯合國秘書處工作量大增，甚至吃緊。聯合國雖是一個國際組織，可讓會員國之間可以相互討論、議事、協調的最佳平台，但是，無論是過去，還是在可見的未來，聯合國都難以解決國與國的爭端。因為，如果無法獲得五常的全數支持，即便有決議，也難以真正執行。

是因為安理會被「一票否決權」所否決，將其他理事國的意見、觀點、加以否定。如果能將「一票否決權」 的條款加以匡正、改正、導正。以少數服從多數的民主原則，那不但能提高聯合國的聲譽，也會得到絕大部分會員國的全力支持。

誠然，低效的聯合國，對小國來說，還是利大於弊的。是因為，沒有聯合國的世界，其後果更令人堪憂，小國生存的空間將被壓縮，小國的聲音將被消失。聯合國效率雖不高，也難以解決重大問題，但至少可以召集會員國商議來紓緩衝突各方緊張氣氛，以此尋求通過談判來解決爭端。可見，如果沒有國際公法，那世界將會變得更加凌亂，各大洲小國的利益更加無法得到保障。

在當今時代，無論是西方式民主也好，還是東方式民主也罷，「一票否決權」，讓安理會常任理事國握在手中，不但有悖於民主精神，也是另類獨裁的形式。

每年9月的聯大會議不能成為一場例會。聯合國秘書處必須借力推行改革，才能真正的提高辦事效率，才能及時阻止戰爭或衝突。《聯合國憲章》規定，遵守聯合國憲章、維護聯合國威信，是每個成員國不可推脱的責任。只有這樣，小國也才能更有保障。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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