楊莉珊｜局部結業潮是結構優化而非衰退警報

證監會7月16日發布《2024年資產及財富管理活動調查》，指出去年香港管理資產總值按年增加13%，淨資金流入更急升81%。證監會指出，截2024年底，香港資產及財富管理業務的管理資產總值升至35.1萬億元（4.53萬億美元），增長動力主要來自於7,050億元（910億美元）的淨資金流入。尤其是私人銀行及私人財富管理業務的分項，管理資產按年增長15%至10.4萬億元（1.3萬億美元）。



證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示：「受惠於強勁的資金流入、金融創新及持續壯大的人才庫，香港作為國際資產及財富管理樞紐的影響力正節節攀升。證監會致力透過拓展固定收益及貨幣市場，支持香港持續發展為提供全方位服務的國際金融中心及領先的離岸人民幣樞紐。」

香港躍升國際資產及財富管理樞紐地位，三駕馬車驅動，人民幣角色凸顯，其動力源於三大核心引擎：強勁資金流入彰顯全球資本對香港高度認可，金融創新活力如虛擬資產與ESG投資不斷拓展服務邊界，持續壯大的人才庫則為行業注入智慧動能。

三者交織，構築起難以複製的競爭優勢。首先，完善金融生態，使香港由傳統股票中心升級為全方位服務的國際金融中心，滿足投資者多元化資產配置需求。其次，鞏固人民幣樞紐，深度發展人民幣債券等固收產品，直接強化香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的核心功能，為人民幣國際化提供堅實市場支撐；再次，提升市場韌性，發達的固收與貨幣市場可增強金融體系穩定性，吸引尋求安全與收益平衡的長期資本。

展望未來，香港需持續鞏固三大優勢，並善用國家政策紅利如互聯互通機制深化。憑藉其獨特優勢與國家戰略支撐，香港作為全球財富管理中心及離岸人民幣樞紐的地位將更加穩固，發展前景充滿信心。

強勁的資金如動脈般持續注入香港市場，金融創新不斷突破邊界，頂尖人才庫在東西方交匯處持續壯大，香港作為國際資產及財富管理樞紐的影響力正迎來新的躍升期。證監會銳意拓展固定收益及貨幣市場，正是為香港這座全方位國際金融中心及領先離岸人民幣樞紐的根基墊底堅實基礎。

誠然，部分傳統零售或餐飲業經歷調整，局部「結業潮」引發關注。然而，將局部業態調整簡單等同於香港經濟「衰落」，實為短視之見。當部分傳統零售與餐飲業閉門歇業，悲觀的「衰落論」便如暗影般蔓延。然而，將局部業態調整簡單等同於香港經濟整體「衰落」，實乃一葉障目，不見森林的短視之見。

細察此輪「結業潮」，其成因複雜多元，絕非經濟生命力衰竭的單一線索。疫情三年重塑消費習慣，線上購物與外賣平臺強勢崛起，傳統店鋪面臨前所未有的壓力。同時，本地消費模式反覆運算升級，新生代消費者更追求個性化體驗與便捷服務。再加上全球通脹及租金、人力成本高企，部分業態自然進入新陳代謝的陣痛期，這是經濟轉型的常態，而非系統性崩塌。

當然，不能將「結業潮」簡單歸因於「消費習慣改變」、「成本高企」，忽略產業空心化、地緣競爭等深層危機。不能忽略香港經濟二元結構，即金融高端化 vs 民生經濟疲軟的撕裂風險。香港需要的是一場深刻的自我重塑——超越金融單極依賴，為多元化產業注入活力，彌合經濟結構的鴻溝，方能在時代巨浪中找回真正的立足點，唯有重構堅實根基，才能承載起香港的未來。

反觀整體經濟肌體，核心指標仍透出活力：2023年第四季度GDP同比增長4.3%，失業率降至2.9%的低位；國際金融中心地位依然穩固，2023年全球金融中心指數穩居前列；北部都會區與河套深港科技創新合作區建設如火如荼，為經濟注入嶄新動能。這些皆非「衰落」景象，而是結構優化的有力證明。

事實上，部分領域的退場恰是經濟機體自我更新的前奏。傳統業態在壓力下尋求轉型，如老字型大小擁抱數位元化、實體店強化沉浸式體驗；同時，新能源、生物科技、Web3.0等新興賽道正吸引資本與人才湧入。這種「破舊」與「立新」的共生，才是健康經濟體的本質特徵。唯有穿透「結業潮」的表像，讀懂新陳代謝的深層脈動，才能以信心與智慧擁抱這場靜水流深的進化——香港經濟，正如特首李家超所說，正在經歷一場必要的破繭成蝶。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長 。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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