來稿｜黃仁勳盛讚中國AI背後的全球新格局

來稿作者：楊華勇



美國晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳一年三次訪華，對中國不吝讚美之情。7月16日黃仁勳在北京參加中國國際供應鏈促進博覽會並發表演講。以往，他在很多場合都無需演講稿，但這次他認真準備了演講稿，還專門換上了方便閲讀的眼鏡，穿上了唐裝，在開場白部分說起了中文。

黃仁勳7月16日出席鏈博會相關活動，表示中國的供應鏈是個奇蹟，也稱讚DeepSeek產出的論文擁有高品質。與他對談的阿里雲創始人王堅邀請他到訪杭州，他表示，「會，一定會來的」。王堅在會談期間表示，DeepSeek和Qwen都源自於杭州，自己也是杭州人，自己很為這座城市感到驕傲，他邀請黃仁勳下次來杭州看看。黃仁勳提問，杭州算是中國的「矽谷」嗎？

黃仁勳頻繁表示，「中國大陸市場太重要了」，「中國已經具備足夠的計算能力」，「中國的供應鏈是奇蹟」，「無論有沒有美國晶片，中國的AI行業都將繼續前進」，「中國是全球最大的AI市場之一，也是（美國企業）在全球取得成功的跳板」。

當輝達市值突破4萬億美元之際，黃仁勳在北京鏈博會的演講卻將聚光燈投向了中國AI的創新力量。他盛讚中國開源AI是「全球進步的催化劑」，特別提及深度求索等本土企業，這不僅是一位行業領袖的客套評價，更是全球技術生態重構的明確信號。

開源生態，中國已成關鍵引擎。中國AI社區對全球開源專案的貢獻度持續攀升。深度求索、百川智慧等本土企業正將先進模型向全球開放，吸引國際開發者協作優化。華為昇思、百度飛槳等開源框架下載量突破億級，成為全球工程師的重要工具庫。黃仁勳敏銳捕捉到這股力量——中國開源社區正以驚人的活力，打破技術壁壘，讓AI革命真正跨越國界。

黃仁勳接受現場媒體採訪時表示，中國的供應鏈是一個奇蹟，它是最大、最複雜的供應鏈、非常技術化，它不僅包含勞動力、人力勞動，更包含了尖端技術、機器人技術、AI技術等。他認為首次參加這場活動的體驗非常棒。

深度求索、百川智慧為代表的中國力量，正主動將前沿AI模型開源，向全球開發者敞開協作大門，加速技術反覆運算。華為昇思、百度飛槳等本土框架的億級下載量，更是其成為「全球工程師重要工具庫」的有力證明。

黃仁勳的洞察切中要害——中國開源社區正以澎湃活力，實質性地消融著技術藩籬。這超越了單純的技術輸出，更代表了一種開放共用的理念實踐。當中國頂尖的AI成果成為全球共有的基石，開發者的智慧得以跨國界彙聚，AI革命才真正具備了普惠全球的動能。中國社區的崛起，不僅豐富了開源生態，更以其規模與行動力，成為推動技術無界流動、實現全球協同創新的核心力量，其影響深具全球意義。這印證了開源的本質：協作無疆，創新共用。

中國AI的「超快」反覆運算並非偶然。龐大應用場景催生需求，海量資料提供燃料，政策支援構建基礎，三者形成獨特創新飛輪。從醫療影像診斷到港口智慧調度，AI落地場景的廣度和深度不斷拓展。這種貼近產業的快速創新模式，正倒逼全球技術演進節奏，推動AI從實驗室加速跑入千家萬戶。

黃仁勳的洞見深刻揭示了一個關鍵轉向：技術領域的「冷戰」壁壘正被更具建設性的務實協作所消融。中國頂尖人才為全球開源項目貢獻核心代碼，國際巨頭如英偉達的算力基石支撐著中國企業的創新引擎，這無不印證了技術鏈條早已深度互聯、難分彼此。這種的格局，正是開源精神內核——知識共用創造集體繁榮——的最佳實踐。

黃仁勳對年輕人發表建議。他說，人們通常會說AI能解決數學、推理、解決程式設計等問題，也會編寫程式，不需要學習AI，這樣的說法是完全錯誤的，因為仍需要學習如何從基本原則出發，思考複雜問題並將其分解。若無批判性思維，就難以判斷來自某人或AI的答案是否有意義。他建議，現代的年輕人應繼續學習數學、推理、邏輯和電腦程式設計。「即使你不需要做這樣的工作，你也應該知道這些原理」。

黃仁勳的北京之聲，恰似一記清亮的鐘鳴。它宣告著：在AI塑造未來的征程中，中國創新者已成為不可或缺的同行者。技術無界，唯開放者贏未來。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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