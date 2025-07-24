來稿｜「公仔次文化」熱與ESG的拉鋸

來稿作者：盧翰豪



近年，品牌公仔（涵蓋IP授權及原創角色）熱潮席捲亞洲，零售、餐飲、商場及小型店舖紛紛推出自家「吉祥物」宣傳。這股文化深受IP授權商業及社群經濟影響，更因夾公仔機熱興起，推升「公仔次文化」。掛公仔於手袋或背囊的潮流，源自2000年代初日本的「痛袋」文化（包包掛滿動漫周邊），起於同人誌展，隨社交媒體普及而全球風靡。

夾公仔機浪潮：推高次文化

熱潮從日本、台灣起，近年在中國內地、香港以至整個東南亞迅速擴散。疫情之後，香港市區與商場內的夾公仔機店急增，無論傳統百貨還是舊街舖面，只要有閒置空間，都可能轉型為夾公仔機場。

根據2023年市場調查數據統計，內地夾公仔機市場收入高達300億元人民幣，年增長率逾20%，逾百萬部機器遍布公眾場所、商場。部分年份，部分城市機店收益比傳統零售或小型餐飲更可觀，吸引大量投資者進駐搶佔市場。

短短幾年間，香港不少街道、商場都能見到不同規模的夾公仔機鋪，部分核心地帶一條街就有數間同類店，反映需求持續旺盛。年輕人視之為機會，在經濟低迷與「躺平」文化下，筆者親眼見到不少Gen Z在商場關門前收錢、補充公仔，成為低門檻的拼經濟途徑。

歐美市場正起步，大型商場、遊樂場及旅遊景點紛紛引入「日式」夾公仔機，特別是標榜動漫IP、靚設計的限量獎品，吸引年輕玩家及動漫粉絲搶玩。全球夾公仔機市場有望在未來幾年進一步擴大。據一間跨國市場研究公司的報告顯示，預計到 2030 年，全球夾娃娃機市場將達到 25 億美元，2024 年至 2030 年年複合成長率為 3.5%。

產品週期極短 浪費問題浮現

比起傳統消費品，夾公仔機無人店模式更新更快，且低門檻大量生產，使得「用完即棄」現象更普遍。大部分機內公仔為壓低成本大量造，款式換得密，收藏熱潮一過，極容易變成閒置塑膠垃圾。

浪費以倍數計算：日本、內地夾公仔機一店內動輒擺放數百公仔，一線城市如香港繁忙商場可見數以千計公仔在短期內流轉，每年產生的廢棄物、未領取或丟棄的公仔數量無疑以倍數增長。

ESG壓力劇增 未來脈絡與可持續新思維

這種潮流與近年無論企業或各地政府都大力推動的ESG（環境、社會、管治）要求背道而馳，消費者及媒體對過度生產、難回收垃圾問題愈來愈敏感，不少地區開始深思是否需要規管及減量。而夾公仔機的公仔IP授權真偽疑雲似80年代盜版VCD情況相似，經營者須警覺法律風險。

熱潮若然消退、租金上漲、審美疲勞加上ESG規範管治壓力，產業恐會突然急速下行。筆者建議經營者及品牌方考慮採用環保材料、推動再生設計；推出回收計劃或「夾公仔換回收積分」等等引導正視「公仔次文化」，融合潮流與ESG，方能永續發展。

作者盧翰豪是英國特許市務學會香港分會主席、市務及商業顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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