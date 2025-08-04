來稿｜穩定幣條例生效　助力香港成為亞洲數字資產中心

來稿作者：卞宇立



香港作為亞洲金融樞紐，再次展現其前瞻性。2025年8月1日，《穩定幣條例》正式生效，這不僅標誌著香港在數字資產監管上的重大進步，更為真實世界資產（RWA）投資開啟了新時代。 條例主要針對與法定貨幣掛鉤的穩定幣，引入許可制度，由香港金融管理局負責監督，包括反洗錢、持有者身份驗證及風險控制等要求，首批許可預計於2026年發放。 這一舉措不僅提升穩定幣的安全性與穩定性，更吸引機構投資，助力香港成為亞洲數字資產中心。

條例生效的意義：合規框架下的穩定與創新

在全球數字資產市場波動加劇的背景下，香港的穩定幣條例來得正是時候。條例強調發行者需維持充足儲備、定期審計及透明披露，避免類似過去穩定幣崩盤事件的重演。 對投資者而言，這意味著更安全的環境：穩定幣不再是「野蠻生長」的工具，而是受監管的橋樑，連接傳統金融與區塊鏈世界。特区政府发布的「數字資產政策宣言2.0」進一步將穩定幣監管與資產代幣化（tokenization）結合，鼓勵RWA發展，如將債券、黃金或房地產等傳統資產上鏈。

從市場角度看，這將刺激跨境支付與供應鏈創新。舉例而言，香港的RWA沙盒計劃已擴展，允許機構測試代幣化產品。預計到2025年底，全球RWA市場規模將從目前的240億美元擴大至500億美元以上，甚至長期達數萬億美元。 香港憑藉其地理優勢及監管友好環境，正成為中國大陸企業tokenization的樞紐，涵蓋基建、能源及物流資產。

RWA投資機會：從門檻降低到全球多元化

RWA的概念正如火如荼，它將真實資產數字化上鏈，提供碎片化所有權（fractional ownership），大幅降低投資門檻。傳統投資如房地產需數百萬港元起步，RWA則允許數百美元參與。 2025年，RWA的鏈上總鎖定價值（TVL）已超240億美元，年增長逾380%，主要貢獻來自債券及房地產tokenization。而RWA（真實世界資產代幣化）對人民幣國際化的突破性價值，給離岸人民幣帶來新機遇。對普通投資者，機會在於：

高收益率與流動性：RWA提供年化收益率可觀的回報（視乎項目及風險情況），結合DeFi可staking額外回報。

多元化資產：香港作為RWA中心，涵蓋房地產、碳信用及私募股權。例如部分美元國債已經通過代幣化tokenize融資和發行，散戶可享穩定回報。

合規平台參與：透過香港持牌交易所如OSL或HashKey，小額投資RWA基金。預計2025年，AI-DeFi整合將進一步創新，如自動化收益計算。

然而，投資需謹慎：市場波動、監管變化及黑客風險不可忽視。建議從低風險標的起步，如代幣化tokenized國債，並分散投資。

國際視角：對比美國GENIUS Act的通過與挑戰

放眼國際，美國的穩定幣法案《GENIUS Act》於2025年7月18日簽署成法，標誌著美國首次建立聯邦穩定幣框架。 該法案禁止未經許可發行穩定幣，並強調儲備要求及透明度，旨在保護消費者並促進創新。 然而，其立法過程並非一帆風順：2025年上半年，國會曾因黨派分歧而延宕進展，如7月15日的程序動議失敗，反映出反CBDC及監管分歧的阻力。 最終以兩黨支持通過，但這凸顯美國監管環境的複雜性，相比香港的迅速推進，美國步伐較緩。

香港條例的優勢在於其亞洲定位：與中國大陸緊密聯繫，吸引跨境資金；美國則更注重本土保護，可能限制全球整合。 例如，GENIUS Act生效後，穩定幣如USDC將獲益，但RWA發展或需更多時間適應。 全球視角下，香港的框架更具包容性，預計將引領亞洲RWA浪潮，與美國形成差異化競爭。

香港穩定幣條例的生效，是數字資產時代的里程碑。它不僅強化合規，更為RWA投資注入活力。對比美國GENIUS Act的曲折歷程，香港的效率令人讚嘆。2025年對於香港來說，將是穩定幣及RWA爆發之年，香港正引領這場變革，讓我們拭目以待。

作者卞宇立博士是香江聚賢專業人才協會副秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。