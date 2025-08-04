來稿｜大灣區全運會重構區域合作深度

周六（8月2日）晚，深圳「灣區同心 全運同行」倒計時100天啟動儀式以一場融合科技與人文的視覺盛宴，揭開了第十五屆全國運動會暨殘特奧會的序幕。從自主移動機器人（AMR）托舉火炬的驚豔亮相，到粵港澳三地行政長官的同台致辭，這場活動不僅標誌著賽事籌備進入衝刺階段，更以創新姿態詮釋了「一國兩制」下大灣區協同辦賽的獨特魅力。這場跨越地理界限的體育盛事，正在成為中國式現代化進程中區域協同發展的生動注腳。



香港行政長官李家超8月2日出席第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）倒計時100日活動，指出「今屆首次由粵港澳三地聯合承辦，彰顯國家對粵港澳大灣區協同發展的堅定支持，推動香港更全面融入國家發展大局。」

科技與人文交織，創新詮釋體育精神。啟動儀式的最大亮點莫過於AMR機器人攜火種燈、火種盆與牡丹花裝置的登場。這一設計打破了傳統火炬傳遞的物理限制，以自主移動技術象徵粵港澳三地的智慧互聯。機器人精准的路徑規劃與穩定的載物能力，既展現了我國在人工智慧領域的技術積累，也隱喻著體育精神在科技賦能下的新表達。與之呼應的是首次發佈的頒獎音樂和禮儀服裝，前者融入嶺南民樂元素，後者採用香雲紗非遺工藝，形成「硬科技」與「軟文化」的有機融合。這種創新並非簡單的技術堆砌，而是通過科技手段將灣區文化符號轉化為可感知的賽事語言，為大型體育盛會的文化表達提供了新範式。

灣區協同辦賽，重構區域合作深度。香港特首李家超「一小時生活圈」的生動表述，揭示了大灣區基礎設施互聯互通的現實成果。廣深港高鐵、港珠澳大橋等重大工程使三地行政長官同日出席雙城活動成為可能，這種時空壓縮效應正是協同辦賽的基礎保障。更具突破性的是賽事組織模式的創新：十五運會首次由粵港澳三地聯合承辦，21個賽區跨越三種法律體系和經濟制度，需要協調海關通關、器材運輸、人員往來等複雜事務。組委會通過建立「一地主辦、多方協同」的聯動機制，開創了跨境大型活動治理的新模式。正如澳門特首賀一誠所言，這種探索「將為未來大灣區深度合作積累制度性經驗。」

全民共用的體育盛宴，超越競技的社會價值。當倒計時裝置在深圳灣點亮時，賽事已超越單純的競技範疇。組委會公佈的資料顯示，三地聯合開展的「全民健身線上運動會」參與人次突破3000萬，香港社區體育指導員培訓計畫覆蓋18區，澳門無障礙設施改造率達98%。這些數字背後，是體育作為社會黏合劑的深層價值。特別值得關注的是殘特奧會獎牌設計融入盲文觸點、頒獎台配備輪椅通道等細節，彰顯平等、融合、共用的辦賽理念。這種包容性設計不僅服務賽事本身，更通過示範效應推動大灣區無障礙環境建設，使體育成為社會文明進步的測量尺度。

站在倒計時100天的節點回望，十五運會籌備過程本身就是一曲灣區協同發展的交響樂。從廣州天河體育中心的智慧化改造，到香港啟德體育公園的環保施工，再到橫琴粵澳深度合作區的賽事指揮中樞建設，每個項目都鐫刻著大灣區融合發展的印記。當AMR機器人手中的火炬最終點燃主會場聖火時，它照耀的不僅是運動員的矯健身姿，更是中國式現代化道路上區域協同創新的光明前景。這場體育盛會終將落幕，但它所淬煉的制度創新、技術應用和人文精神，必將成為大灣區建設的世界級範本。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章標題由編輯所擬，原題為「科技賦能灣區同心 共築全運盛會新篇章」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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