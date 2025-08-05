來稿｜從廢物中創作藝術　關注香港填海問題

來稿作者：劉鋭業、馮瑞琴、梁桁僖



陸地覆蓋著全球約29%的總面積。不同種類的土壤建構了不同的地貌，勾畫了不同的風光與景緻。土壤裡複雜的生態系統，孕育著無數微生物和豐富及罕有的植物群，並為眾多陸生植物和動物物種提供棲息地，滿足人類耕作、畜牧的需求（世界上的食物有多達95%直接或間接來自土壤）。除了果腹，土地也成為自古至今，人們成家、建業、立國的搖籃，就如電影《竊聽風雲３》其中一句對白「土地是用來養活生命的。」

滋養生命的土壤並非一般沙石混凝可成，是指得來不易的鬆軟沃土。今天，世界上高達40%的土地表面已經退化，當中包括30%的耕地和10%的牧場，嚴重地影響了糧食和水的安全及供應、和生態系统的健康，同時破壞了動植物的棲息地，導致陸地生物多樣性喪失。此外，土地退化降低了土壤儲存碳的能力，單是2000年至2009年期間，每年退化土地產生的温室氣體排放量就高達44億噸二氧化碳（CO2），加劇地球變暖和極端天氣事件。這些「極端天氣」都不是個別特例，而是我們這個時代，仍在全球各地幾乎每天上演卻不為人所重視的悲劇。冰冷的數據背後揭露了各場災害的程度、趨勢、以及經濟損失和人命傷亡。我們需要自身問一個問題：究竟這些地球變暖和極端天氣結果，是「天災」還是「人禍」？

在「地少人多」的迷思中，數代的香港人都飽受土地問題。「從土壤獲取最高產能」促使農夫轉用化肥，使土地在欠缺有機質補充之下越來越貧瘠，原來由畜牧而來的有機肥被送往堆填或流進河流造成污染。另外，幾千公頃的農地被白白荒廢、被建築和電子等廢料淹沒。為了解決土地「不足」、成就安定繁榮，填海成了似乎是唯一的出路。

廢物是發達國家和發展中國家都是一個普遍問題，特別是在香港這個「快節奏的生活方式」造成了迅速和便捷成為一切的主要優先考慮因素的地方。人們更傾向於消費以立即滿足他們的需求，並認為不再需要時就隨手拋棄。儘管香港特區政府已採取措施推廣「用少、廢少」理念以減少和回收廢物，但廢物問題仍然非常嚴峻。根據2022年香港環境保護署數據，廢物是碳排放的第三大來源，也是香港有限堆填區容量和環境影響的主要問題。其中，「廚餘」佔了香港堆填區棄置的都市固體廢物的30%。而香港快速時尚產業也導致城市紡織廢物每天高達343噸進入堆填區。這些廢物更有可能是由工業、商業和家庭活動產生的。此外，堆填區處置的建築垃圾量增加了約7%，這可能是因為在2019冠狀病毒大流行期間商店和企業關閉後相對較多的拆卸工程。因此，整個社區必須建立和維護適當廢物管理，以維持可持續和宜居的環境。

從我們所知道，現今社會大眾以「藝術與自然」討論廢物升級再造創造環保藝術、大氣、山林、海洋、土壤四大方面的環境問題十分缺乏。透過藝術家的視角，讓觀眾置身其中、與作品展覽系列互動，從而審視有關災害的原因。在移居其他星球成為可能的今天，我們面對一片片被過度開發的土地，究竟另覓安身之處，還是重新學習、與本來和諧共生呢？策展團隊認為結合學術理論和藝術實踐，可以探索在減少和處理廢物方面的卓越和職業技能，以支持實現SDG目標，並對經濟、社會和環境產生良好影響並產生創新成果。

作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師，馮瑞琴是策展人，梁桁僖是永續研究室創辦人 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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