來稿｜物流服務綠色創新該漸進還是激進？

來稿作者：黎基雄



在當今這個環境意識日益增強的時代，物流行業作為經濟運轉的重要組成部分，也在積極探索如何通過綠色創新來減少對環境的影響。然而，這些創新舉措對物流服務供應商的供應基礎穩定性（如設備及維修等供應商）究竟會產生怎樣的影響？

綠色創新主要分為兩種類型：漸進式和激進式。前者是指在現有技術和流程基礎上的逐步改進，例如優化運輸路線、提高車輛燃油效率等。這種創新方式風險較低，通常可以快速實施並看到效果。後者則涉及全新的技術和流程，例如使用新能源車輛、採用可再生能源等。這種創新方式雖然可能帶來更大的環境效益，但也伴隨著更高的風險和不確定性。

香港理工大學一項研究分析了中國88家上市物流企業在2011年至2019年間的數據，揭示了這兩種綠色創新對供應基礎穩定性的不同影響。漸進式與供應基礎穩定性之間存在正相關關係。這意味著通過逐步改進現有技術和流程，物流企業可以在不破壞與供應商關係的情況下實現環境效益的提升。激進式則與供應基礎穩定性之間存在負相關關係。這表明當物流企業嘗試引入全新的技術和流程時，可能會對與供應商的關係產生衝擊，從而導致供應基礎的不穩定。

研究還發現，高管團隊的特徵在其中發揮了重要作用。當高管團隊對環境問題高度關注時，會削弱漸進式綠色創新對供應基礎穩定性的正面影響。這可能是因為過度關注環境目標可能會導致企業在資源分配和運營流程上進行調整，從而不經意間影響了與供應商的關係。另高管團隊中具有環境專業知識的成員可以減輕激進式綠色創新對供應基礎穩定性的負面影響。這表明，具有相關專業知識的高管能夠更好地應對綠色創新帶來的複雜性和不確定性，從而維持供應鏈的穩定。

基於這些研究發現，政府可以通過提供技術指導和資金支持，幫助物流企業實施漸進式綠色創新，以實現環境效益和供應基礎穩定性的雙贏。對於那些願意嘗試激進式綠色創新的企業，政府可以提供更多的激勵措施，如補貼和稅收優惠，以降低其創新風險。另通過培訓和教育項目，提高物流企業高管團隊的環境意識和專業知識，使其能夠更好地應對綠色創新帶來的挑戰。進一步可鼓勵物流企業與供應商之間建立更緊密的合作關係，共同應對綠色創新過程中出現的問題，以維持供應鏈的穩定。

綠色創新是物流行業實現可持續發展的重要途徑，企業在實施過程中需要根據自身的實際情況選擇合適的創新方式，並充分考慮高管團隊的特質和供應鏈的穩定性。政府和相關部門也應提供必要的支持和指導，以推動整個行業的綠色轉型。

作者黎基雄講座教授是香港理工大學航運研究中心主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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