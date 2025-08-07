方國珊｜推動動物友善　建議興建第一間香港動物公立醫院

不少市民視寵物如子女般悉心照顧，萬一寵物生病，寵物主人向獸醫求診的費用不菲，筆者收到居民反映，現時私營獸醫診所良莠不齊，收費欠缺透明度，希望本港有具公信力的動物醫療服務。



筆者期望特首在今年施政報告中，推展寵物經濟，建議政府興建第一間香港動物公立醫院，透過招標交由非牟利機構或大學營辦，收取較合理的費用及自負盈虧，為寵物主人提供另一寵物醫療選擇，政府亦可收取分成，增加庫房收入。另筆者建議部門提供獸醫價格參考指標，減輕市民在寵物醫療費用方面的負擔，提高收費透明度。

興建寵物公立醫院 增加獸醫學位課程

寵物主人十分關注寵物健康，但獸醫短缺問題日益嚴重，現時本港的多家大專院校當中，僅城大開辦獸醫學位課程，每年僅數十個學額，筆者建議增加獸醫學額，紓緩人手不足的情況。同時透過增加競爭，改善服務質素。

政府統計處2019年公布的《主題性住戶統計調查第66號報告書》顯示，全港有241,900個住戶有飼養貓狗，飼養貓狗總數逾40萬隻。 為求「主子」食得好、住得好，市民往往不惜工本，十分重視產地和天然成分。市面上的寵物用品多為外地品牌，本港向來注重食物安全，筆者建議推動本地研發的寵物食品，發揮本地科研優勢。

期望寵物也能與主人一起「搭飛機」、「搭高鐵」

此外，不少寵物主人會帶同貓、狗逛街、消閒。有見及此，過往禁止動物上車的公共交通營辦商現積極推廣動物友善，例如輕鐵寵物車廂、九巴往返將軍澳至馬灣的假日寵物巴士線PBD1，讓寵物也可與主人一同享受假期。長遠而言，筆者期望寵物也能與主人一起「搭飛機」、「搭高鐵」。

作者方國珊是西貢區議員、工程師。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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