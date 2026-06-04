來稿｜從規範智能媒體出發　提高國際AI治理話語權

來稿作者：王妮娜博士



香港正處於一個特殊的歷史節點。在這個節點上，全球面臨的人工智能（AI）治理挑戰，為「東方之珠」發揮「超級增值人」角色提供了百年不遇的機會。2026年以來，新一屆立法會連續就AI技術和AI代理治理提出質詢，標誌着香港正加快從前期的政策引導轉向深度的制度研議。面對AI技術海嘯，香港的價值不在於提供一套剛性的制度模板；如何利用「一國兩制」的獨特優勢，將成為其參與國際AI治理秩序的支點。香港有望在國際規則、區域實踐與中國內地治理之間，發揮「規則轉譯—機制試驗—經驗回流」的橋梁與中介作用。



公共信息生態重塑

香港尚缺專門法例

香港擁有信息自由流通市場。全球競相追逐生成式人工智能（GenerativeAI）與智能體（AI Agent）技術紅利時，香港應高度重視公共信息生態重塑給傳媒帶來的新挑戰。從SEO優化、語言翻譯，到自主建設的AI綜合服務平台，智能媒體的應用極大地提升了香港傳媒信息生產效率。與此同時，AI幻覺、數據抓取合規性、以及算法暗箱等深層治理挑戰日益受到各界重視。

目前，香港尚無專門的AI綜合立法，整體處於「現行法例適用、專門指引補充、未來立法研究推進」的過渡階段。雖然數字政策辦公室的《指引》和個人資料私隱專員公署的《模範框架》等仍以軟法和倡議性規範為主，但香港媒體行業展現出了極高的專業自律。

傳媒依靠人工把關

面臨兩大核心挑戰

筆者對《香港01》、《信報》、香港大公文匯傳媒集團等本地傳媒機構的調研發現，儘管各機構對AI的嵌入程度不同，但普遍達成「以人為本，科技賦能，責任到人」的共識。AI被嚴格定位為「輔助工具」，最終發布必須經過人工審核與編輯把關。這種「人機協作、人工兜底」的真實性把關原則，在專門立法尚未建立前，就已經內嵌為行業的共同防線。

然而，單靠行業自律無法解決系統性的生態異化。香港媒體目前正面臨兩大核心制度訴求。一是傳媒知識產權的合法保障，海量高質的中文語料在未經授權的情況下被大模型商業化抓取，傳統版權規則在AI訓練數據使用、輸出替代和流量分流面前捉襟見肘。二是跨國平台的算法黑箱，平台推薦邏輯不透明、AI摘要錯誤歸因以及糾錯渠道反應緩慢，直接侵蝕了媒體的公信力與分發秩序。

這表明，香港媒體並不支持用全面剛性的立法包攬所有問題，而是傾向於一種「底線立法+行業自律」的混合路徑。這不僅契合香港長期形成的普通法傳統和行業自治文化，更為政策制定者指明了方向。放眼全球，智能媒體AI治理普遍存在專門制度供給不足的問題。歐盟、英國、新加坡和美國的實踐，恰好為香港AI政策制定提供了四面鏡子。

全球四種模式啟示

可探索複合型制度

歐盟模式強調制度協同，智能媒體治理絕非單一律法可規範，必須在AI治理、平台責任、媒體保護和版權規則之間形成跨制度接口的連動。英國突出行業自律，證實了在統一立法未成熟前，通過媒體內部守則將編輯責任嵌入採編流程，能有效發揮彈性補充功能。美國則缺乏統一規則導致媒體權益過度依賴高成本的版權訴訟，中小媒體處於絕對劣勢，提示我們必須通過明確規則前置來降低制度不確定性。新加坡模式着力技術工具支撐，強調原則性規範必須轉化為可操作的治理能力，如數字水印、內容溯源、深度偽造識別等技術工具的標準化應用。

基於本地媒體的發展現實與全球治理經驗，香港特區政府及相關政策制定者在構建未來的AI治理藍圖時，應着重從以下四個方向發力，推動形成「專項規則先行、綜合立法統籌、行業規範補充、技術工具支撐」的複合型制度結構。

明確規則前置，建立AI訓練數據與媒體版權的補償機制。政策制定者應儘快界定「合理使用」與「商業性AI訓練」的法律邊界。建議出台針對大模型訓練數據源的透明披露標準，賦予媒體明確的授權、退出或收益分配機制，在鼓勵本地技術創新的同時，保障原創媒體生態的可持續發展。

制定細化規則指引

強化平台治理責任

分層分類，細化AI內容標識與披露規則。 在現有的生成合成內容標識基礎上，針對媒體場景制定更細緻的指引。將「完全由AI生成」與「AI輔助翻譯/檢索/剪輯」在標識強度上進行區分；在突發事件、公共安全等高敏感傳播領域適用更嚴格的披露規則，以分層機制維護公眾知情權，同時不增加企業不必要的合規負擔。

強化平台側治理責任，引入算法透明與救濟機制。大型跨國平台與AI搜索系統必須承擔起與傳播影響力相匹配的社會責任。政策應推動平台在新聞來源標示、算法推薦邏輯、摘要糾錯和投訴救濟等方面建立透明、快速的響應機制，提高本地媒體對平台分發規則的可知性與可申訴性。

資助技術工具開發，推動行業組織化協同。治理不能停留在紙面。特區政府可加大對數字水印、深度偽造（Deepfake）識別、模型安全評估等治理工具的研發資助與標準化推廣。同時，應積極搭建或資助行業聯盟，鼓勵主流媒體共享技術工具、共同制定行業倫理準則並開展常態化的AI素養培訓，讓國家監管、平台責任與媒體自我治理形成閉環。

香港作為連接國際與內地的橋梁，在智能媒體AI治理上的過渡性探索與示範性價值，遠比規則強度的本身更為重要。在多重制度交匯處，香港若能率先建立起一套既包容創新又能死守底線的治理機制，不僅能為自身數智化轉型保駕護航，更能將這種「東方之珠」的融合經驗回流並輻射至全球AI治理的討論之中，在應對技術帶來的傳播難題時，持續貢獻獨特的智慧。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗。



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