風起守護｜AI加持中風搶救大大提速

風起守護｜劉巨基醫生

近日本地醫學界發表了數項新研究，均有助提升缺血性中風治療的成效，成為社會話題之餘，也讓公眾更關注腦血管健康。其實近年在AI人工智能與醫療科技的輔助下，中風治療流程普遍加快了，能夠為病人搶救更多寶貴的腦細胞。這些重要的里程碑，揭示了未來治療缺血性中風的新藍圖。



缺血性中風取栓需與時間競賽

在香港，缺血性中風約佔八成中風個案，主要治療方案包括溶栓治療(tPA)及血管介入動脈取栓術。前者在患者發病四個半小時內送院，透過注射血栓溶解劑，去暢通阻塞的腦血管，並挽救尚未缺血亦未壞死的腦細胞。然而，若遇上較棘手的大血管阻塞，溶栓術僅能打通兩成血流。這時就要與時間競賽，在發病6小時內，透過血管介入動脈取栓術，吸走顱內堵塞大動脈的血塊。

人工智能助辨識影像提升急救效率

要盡可能降低中風患者日後殘疾甚至死亡的風險，除了分秒必爭地搶救，更考驗醫護團隊能否迅速且準確地鎖定血管阻塞位置，尋找更多有潛力挽回的腦細胞。因為中風每拖延一分鐘，就有多達190萬個神經細胞受損。影響範圍愈大，日後出現後遺症的機會就愈高。

隨着「電腦斷層灌注造影」（CT Perfusion imaging）技術發展成熟，清晰偵測中風部位腦血流量的變化，有助醫護找出神經元功能雖受損，卻仍有希望復原的腦部組織。

近年，人工智能更成為「神隊友」，快速分析複雜的掃描影像，協助醫生瞬間辨識大動脈阻塞的確切位置和狀況，並精準判斷哪些腦組織仍具救治潛力，大幅縮短了評估與治療的流程。 藥物方面同樣迎來了突破。傳統溶栓治療需要持續靜脈注射一小時，而全港公立醫院現已引入新一代溶栓藥物 TNK，只需單次注射即可完成，大大提升了急救效率。

中風中心獲國家認證可快速檢測診斷

當然，先進的技術與藥物，也需要完善的醫療管理與跨部門合作來配合。瑪麗醫院與屯門醫院成立了本港首批獲得國家認證的「中風中心」。中心設立了綠色通道，讓病人透過指定分流站直達中心，隨即啟動快速檢測及診斷機制。

以瑪麗醫院中風中心為例，病人由入院到接受溶栓治療的等待時間中位數，從56分鐘大幅減半至26分鐘；而取栓手術由入院到接受治療時間中位數，也由103分鐘縮短至74分鐘。背後除了有中風團隊全天候命，跨部門團隊亦透過醫管局的加密通訊平台「HA Chat」緊密聯繫，即時掌握病人的臨床資訊，同步制定治療方案。

放眼全球，藥物基因組合也為患者帶來了新選擇。部分病人或會對傳統藥物療效未如理想，如今可透過基因檢測，去挑選最合適的抗血小板藥物，降低再次中風的風險。展望未來，診斷儀器亦迎來突破。高度便攜的低磁場磁力共振（Low-field MRI）設備，可直接放置在急症室或病房，方便為病情不穩的患者即時掃描。雖然這類儀器的影像精細度暫不及傳統 MRI，但配合 AI，依然能有效提升診斷急性缺血性中風的準確度。

謹記「談笑用兵」中風急救口訣

此外，醫學界正積極研發新型的藥物遞送平台，借助納米機械人在人體內傳送藥物。有研究指出，未來或許能利用攜有溶栓藥物(tPA)的納米機械人，透過導管深入取栓術較難觸及的微小血管，進行精準治療。

另一方面，港大醫學院團隊亦研發了全球首創的缺血性中風「院前」急救鼻噴劑，運用納米技術將藥物直接送達腦部。動物測試顯示能夠減少腦梗死，團隊正準備將研究推進至臨床試驗階段。

儘管缺血性中風的治療技術突飛猛進，大前提仍然是「及早送院」搶救。瑪麗醫院的數據顯示，仍有約三分之一的中風病人，在病發後超過四個半小時後才入院，無奈錯過了溶栓治療的最佳時間。因此，請大家謹記「談笑用兵」中風急救口訣：若發現自己或身邊人「談」話口齒不清；「笑」時嘴角歪斜、表情不對稱；單側手腳麻木無力「用」不了；這些均是中風的徵狀，請馬上召喚救「兵」，將患者送院治療。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



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