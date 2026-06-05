來稿｜注資46億元公帑之後——香港郵政必須改革圖存

來稿作者：高松傑



香港郵政正面對前所未有的結構性挑戰。政府日前向立法會申請一次性注資46億港元，分四年撥付，用以翻新空郵中心及支持郵政署營運基金的持續運作。筆者認為，這不僅是一筆應急撥款，更是一次為公共郵政服務爭取改革時間、為香港空郵樞紐升級賦能的必要之舉，值得全力支持。



公營郵政獲政府補貼乃全世界常態

信件郵務萎縮並非香港獨有，而是全球郵政機關共同面對的結構性難題。電子通訊普及、跨境電商競爭白熱化、地緣政治及保護主義升溫，令傳統郵政業務量持續下滑。香港郵政在2019-20至2024-25年間，整體郵件量累積跌幅高達44%，預計跌勢將進一步擴大。

面對此等困境，公營郵政服務獲政府財政支援，在國際上早有先例。美國郵政署（USPS）連年巨額虧損，國會通過《郵政服務改革法案》助其穩定普遍服務；日本郵政在民營化後，政府仍對離島及山區郵遞服務作出補償；歐盟多國亦允許對提供普及郵政服務的營運商給予直接或間接資助。

在內地，中國郵政同樣肩負着為14億人口提供普遍服務的艱巨責任，尤其要向偏遠邊疆、高原海島及農村地區投遞郵件，營運成本極高而收入微薄。為此，國家長期透過中央財政補貼、稅收優惠、專項轉移支付及郵政基礎設施建設投資等方式，支持中國郵政履行法定普遍服務義務，並在「十四五」規劃中明確提出加強郵政設施建設、完善農村寄遞物流體系，近年更投入資源推動「快遞進村」和電商物流網絡下沉。

筆者認為，這些內地與國際案例均清晰說明，當公營郵政因非商業因素或結構性轉型而面對財政壓力時，政府作出適度財政介入，乃是維繫公共服務、保障民生的負責任做法。香港郵政以「營運基金」模式自負盈虧，過往在正常環境下尚可維持，惟當前面對疫情後成本急升、終端費飆升及郵件量斷崖式下跌，實屬不可抗力，一次性的短期注資，與上述慣例相符，是確保普及服務不致中斷的負責任之舉。

空郵中心翻新方案節省九成開支

香港郵政及政府展現了高度審慎的理財態度。2021年財委會曾批准逾46億元重建空郵中心，以應付當時預期的高速跨境電商增長。惟外圍環境急劇逆轉，空郵郵件量最新預測較原估算暴跌近七成，政府果斷於2025年終止重建計劃，改為造價僅5.1億元的翻新方案。筆者認為，此舉使開支大減接近九成，充分體現善用公共資源的原則，不因循舊有規劃，而是因時制宜、量力而為，值得肯定。

現有空郵中心設施嚴重老化，設計亦無法應對現今電商包裹需求。翻新工程將引入自動化分揀系統、智能化中央物料處理設備，並對接海關清關系統，實現高效數碼化。配合已建成的臨時空郵處理設施，日後可作為電商專項服務平台。筆者認為，這種務實的硬件升級方案，為業務轉型奠下基礎，既避免大興土木的浪費，又能提升運作效能，屬明智之選。

配合「十五五」規劃轉型開拓新服務

今年正值國家「十五五」規劃開局之年，規劃聚焦構建現代物流體系、加快發展跨境電商，以及支持香港鞏固國際航空樞紐地位。筆者認為，香港郵政須把握時機，將翻新後的空郵中心升級為「大灣區跨境電商智能物流樞紐」，推出更多元、更高增值的服務，為香港融入國家雙循環新發展格局作出貢獻。筆者具體倡議：

應拓展「一帶一路」專線服務，聚焦東盟、中東、中亞等新興市場，與中國郵政及沿線國家郵政加強合作，開發具競爭力的專線郵遞產品，服務國家產能合作與貿易佈局。

可打造「大灣區即日達」與冷鏈快遞，借助香港自由港及高效清關優勢，針對生鮮食品、藥品等高價值貨品，試行冷鏈空郵服務，並強化與內地郵政聯動，建設區內快速流轉網絡。

為中小電商提供一站式出海方案，善用「智郵站」及便利店取件網絡，與網購平台和集運商深度對接，提供「倉儲—分揀—清關—派遞」全鏈條服務，降低中小企進入國際市場的門檻，將香港郵政塑造為可信賴的跨境電商物流夥伴。

推動郵政服務數碼化及文創增值也可增加收入。在郵票、郵品基礎上，開發具香港特色的文創產品及聯乘項目，並利用立體郵箱廣告等創新媒體，開拓非郵務收入。

筆者認為，這些轉型方向不僅能開拓收入來源，更可令香港郵政在國家發展大局中找準定位，從傳統郵遞機構進化為現代化、高增值的物流服務提供者。

短期注資換取長遠改革空間

46億港元撥款分四年支付，屬一次性支援，政府毋須承擔額外經常性開支。筆者認為，這筆注資將確保香港郵政不會因現金儲備枯竭而中斷普及服務，同時為當局推行更全面的開源節流措施及營運模式檢討，爭取寶貴的緩衝時間。香港郵政已自發推動五天派遞、合併派遞局、調整郵費等務實措施，注資後將進一步檢視派遞頻率、引入更多自助科技，並洽商高增值專線業務。商務及經濟發展局更承諾全面檢討長遠營運模式，確保財政可持續。

香港郵政的困境非其獨力所能扭轉，注資是用今天的有限資源，去換取明天的轉型機會。筆者相信，這是平衡公共責任與財政紀律的務實方案，既避免服務驟然中斷對市民和商界造成衝擊，亦為改革爭取必要時間。筆者呼籲立法會及社會各界支持這項申請，讓香港郵政在國家「十五五」規劃的大潮中，改革圖存、升級賦能，繼續提供可負擔、可靠且與時並進的公共郵政服務。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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