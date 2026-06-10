譚榮邦｜香港郵政的終極出路

來稿作者：譚榮邦



「01觀點」文章《46億元公帑難救香港郵政 存亡路口勿再「公私不分」》提及本人曾於2015年提倡香港郵政（港郵）私有化的建議，其實我早在2006至2008年擔任郵政署長期間，已不時提出對港郵經營前景的意見，供政府和各持份者參考，但當時郵政服務並非民生和經濟發展的最大關注議題，未有受到重視，可以理解。最近政府又打算向立法會財委會申請鉅額撥款注資郵政署營運基金，以解燃眉之急，保障部門可以持續運作，方才再次引起各方關注。



執掌當初已見死穴

在我上任之初，已察覺了郵政營運的幾個死穴，必須由政府大刀闊斧進行改革，才有可能在現今物流行業激烈競爭的洪流中立足，以維持郵局的派遞和其他必須的經常性公共服務。

在香港郵政2006/07年報中，當時作為郵政署長我總結説：「長遠而言，我們必須逐步𨤳清香港郵政的未來方向，並決定以何種方式繼續營運。香港郵政如要真正在充滿競爭的市場中經營業務，則營運基金的運作模式只可作為權宜之計，並不能達到持續發展和保持盈利的目的。我們面前只有兩條路可供選擇：第一，是為增強競爭力而進行大膽而徹底的企業改革，第二，也是最壞的情況，就是終有一天要把香港郵政回復為政府資助部門，並將有利可圖的業務範疇拱手相讓予競爭對手。」——20年過去，情況未變，希望不會不幸言中，港郵可能真要打回原形，回復普通政府部門的地位。

空有萬國郵盟招牌

物流業充滿龐大商機，作為物流行業機構，港郵有其優勢，本身已發展了成熟的投遞服務和派遞網絡，特區政府的一塊金漆招牌是信譽的保證，對外可以通過在萬國郵政聯盟（Universal Postal Union，UPU）成員全世界200多個郵區內的大小郵局收、派郵件，幾乎無遠弗屆，這是一般派遞和物流公司難以提供的服務（不少公司都有利用港郵替他們作最後一里的派遞），港郵可利用這個優勢發展國際速遞業務。

過去有一個時期，港郵在珠三角、長三角的業務蓬勃發展，便是港郵和中國郵政合作的成果。港郵也曾考慮運用在香港的百多個郵局提供其他多元化服務，例如各種網絡銷售、銀行小額存付、一條龍保險服務等，後來大都不了了之，主要有以下兩個原因：

首先，各有關部門要求港郵嚴格按照政府財政及法律標準來處理商業事務，港郵跟業務伙伴和對手毫無商討空間，不讓港郵接受任何風險，完全不按商業運作原則，也違背「營運基金」成立的原意，這種以保障公帑為名而實則嚴重妨礙商業運作的公務員思維必須徹底改變，政府必須放手讓部門盡量按市場機制運作，減少官僚架構的干預，否則港郵仍被綁手綁腳，難有作為。其次，港郵營運成本過高，削弱了競爭能力，最主要是因為港郵六七千名員工中約三分二是公務員，薪酬水平比一般物流公司高出很多。我在港郵工作期間，經歷了一次公務員薪酬調整，港郵的工資開支一下子便增加了九千萬元，全由港郵負擔，也不能轉嫁顧客身上，因為當時的局長曾公開責成我不准提出「加價」二字。

CEO毫無控本權力

要管理這樣規模的企業，CEO完全沒有控制成本和收入的權力，只能靠開源節流來維持，當時我需要多找十億元的生意，方能應付公務員薪酬調整引致的額外開支，在大環境良好的情況下仍可勉強支持，日後整體經濟起伏不平，而公務員薪酬卻是有增無已，除非港郵可以大量減少僱用公務員，改用合約員工，按市場機制𨤳訂薪酬，否則根本無可能和物流公司競爭，也難以累積盈餘用作基本發展投資。我手上雖沒有足夠資料，但也可以想像短期內勢必推行的一輪薪酬調整對港郵可能造成的影響，政府和港郵都必須面對。

發行郵票，零售文創物品的收入只是杯水車薪，港郵應放眼國家、放眼全球。過去是珠三角、長三角，現在是大灣區、一帶一路、中亞，甚至中東，未來將是北非、南美，都是特區和國家銳意發展的目標地區。港郵如在《國家「十五五」規劃》中積極找到參與空間，是其他物流公司千載難求的機遇和優勢，絕對不能輕輕放過，但其中最大的障礙卻是自己在思維上和機制上製造出來的絆腳石，必須剷除。

前景報告不了了之

政府對港郵前景何去何從似乎仍未有定案，在我離開港郵之時，爭取到效率促進組的支持，聘用了一家知名顧問公司研究港郵私有化可行性，但這項研究工作好像已經無疾而終，政府也從來沒有向公眾交代箇中原委。

政府現在要求46億元額外注資，可能確是港郵未來主浮主沉的終極決定，也正好讓各方面藉此機會認真思考，港郵在這個擁有無限商機的跨國物流行業的參與程度，和必須進行的管理思維與機構改革。正因如此，才有打破自己一貫「不在其位，不謀其政」的立場 ，呼籲港郵和各有關部門不要再多等20年，否則不如早日再次轉型，重回政府部門行列，以免變成無底深潭，浪費公帑。

作者譚榮邦是2006至2008年的香港郵政署長。



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