仲點論政｜改善年輕人健康從喝茶做起

仲點論政｜劉仲恒醫生



老一輩的人總是說，他們年輕的時候「通山跑」，身體自然不會太差。但現在青少年的生活習慣有了很大的轉變，他們面臨着錯綜複雜的健康挑戰，其中肥胖率上升便是一個很值得關注的問題。跟以前相比，當下年輕人的運動量減少了是不爭的事實，拿着手機長期坐著和不健康的飲食方式，導致超重和肥胖率急劇上升，從而顯著地增加了患上2型糖尿病和心血管疾病的早期風險。



飲食是管控健康的主要環節。因此，筆者認為我們可以從這方面做起，鼓勵年輕人採納更健康的飲食習慣。年輕一代應該知道，喝一杯普通的茶遠比喝汽水健康。一杯茶的熱量遠低於汽水，汽水和絕大部份罐裝飲料含有人工香料、碳酸水和甜味劑，雖然口感不錯，但對健康並無益處。另外，大量生產的汽水往往含有高濃度的氟化物，也對身體無益。

大多數汽水含有咖啡因，能讓腎上腺素飆升，然而大量飲用卻容易導致疲勞。小朋友可能喜歡喝汽水，但最終可能會出現情緒波動和注意力不集中等問題。如果把汽水或罐裝飲料當水喝，問題就更嚴重，因為過量飲用會損害肝臟。

再者，汽水的高糖含量被廣泛認為是一個重大的公共衛生問題，也是導致超重和肥胖的主要成因。有數據顯示，僅僅飲用一杯汽水所攝入的添加糖，就已經超過每日的推薦攝入量，會導致血糖快速飆升和炎症，長期飲用也會增加患上慢性疾病的風險。

當然，要小朋友戒掉他們喜歡的飲料不容易，但為了他們的健康，筆者認為還是應該減少他們汽水和罐裝飲料的攝入量。我們可以鼓勵他們喝茶作為替代品。茶除了融匯了中華文化的精萃，是禮俗的重要載體，也是相當健康的飲品。近年來，有所謂的新式茶飲潮流，喝茶的人似乎多了。但那種飲茶習慣，要為茶加入糖、花香或其他調味料，也值得注意。

其實，茶在中華文化中，早已超越單純的飲用意義，它承載了待客之道、禮儀之規範與長幼有序的觀念。對年輕人來說，茶也是一種易於融入生活的選擇：與朋友小聚時選擇無糖茶、在長輩到訪時以茶相待，都能逐步養成較穩定的飲食習慣，漸漸成為年青人與上一代溝通的橋樑，共享生活節奏與價值觀。這種溫和但持久的連結，往往比單向的說教更能被理解及接受。

總之，只要把茶作為日常替代選擇，並在社交場景中建立「以茶相待」的習慣，就能引導年輕人逐步遠離高糖飲料的風險。茶不只是一杯飲品，更是一份可被傳承、可被理解、也可被共同享受的生活方式。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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