明偉傑｜DSE放榜在即　別讓校方宣傳壓垮學生心理健康

來稿作者：明偉傑教授



中學文憑試（DSE）放榜在即，社會普遍關注學生心理健康。面對這重要時刻，學校若能以學生福祉為先，會帶來更正面影響。部分學校在校內或平台公布成績及舉辦家長活動，雖然出於善意，但值得檢討是否可能違反《個人資料（私隱）條例》，以及是否會對部分同學造成額外壓力。



成績不能完全代表個人能力

作為教育工作者，我認為學校應優先照顧學生的心理需要。公開考試成績本不能完全代表每個人的能力，放榜當天建議盡量簡單，減少不必要的儀式、拍照宣傳環節等，避免大張旗鼓。

與其聚焦宣傳，不如暫緩相關活動，全心投入提供個別輔導和情緒支援，讓每位學生都能在安心環境中接收成績。這不僅尊重個人私隱，也體現教育以人為本的精神。

學生心理健康應是首位

在網絡討論中，不少DSE考生分享放榜前後的焦慮與壓力，部分「失手」青年感到迷惘。相關調查顯示，逾三成考生自評情緒健康欠佳，四成左右出現抑鬱或焦慮跡象。

這些情況提醒我們，過度強調成績比較，容易加重年輕人的負擔。學生及家長希望學校的做法能更體貼，注重私隱保護與心理支持，而非公開曝光。在重視全人發展的今天，學校若能把心理健康放在首位，提供及時輔導，將有助學生更好地面對未來。

應限制不必要宣傳活動

我建議學校暫緩宣傳式活動，並嚴禁在有其他家長及同學在場的情況下宣佈其他同學的成績，並安排專業輔導資源。教育局應提供相關指引，限制不必要的宣傳活動，引導學校回歸教育本心。

社會各界亦可共同推動多元升學途徑，讓放榜成為探索新方向的關懷起點，而非壓力來源。守護每位年輕人的心靈，是我們共同的責任。

作者明偉傑教授是香港城市大學傳染病及公共衛生學系副教授、全球治理與創新研究院副院長。



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