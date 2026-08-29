來稿｜軟餐經濟不只是商業新賽道　下一步是惠及更多基層長者

來稿作者：陳嘉華



人口老化，是香港以至整個大灣區無可迴避的社會大趨勢，亦是擺在民生與產業面前的重大命題。現時香港65歲以上人口佔總人口比例已達約25%，人口老化程度持續加深，按照人口推算，2046年長者比例更會突破三分之一，正式步入超高齡社會。與老化浪潮同步而來的，是長者進食困難的普遍問題：本港80歲以上長者當中，吞嚥障礙患病率高達41%，院舍留宿長者更有近四成受此問題困擾。對普通大眾而言，吃飯、飲茶、品嘗地道粵式美食，是日常享受、生活樂趣；但對大批體弱、行動不便、吞嚥困難的長者來說，進食隨時暗藏嗆噎、窒息的風險。就在這樣的民生剛需之下，過去被大眾忽視的軟餐行業，作為銀髮經濟的新興賽道，正迎來爆發式崛起，成為關乎長者福祉的暖風口。



軟餐經濟進入規範化新時期

市場需求的爆發態勢，有清晰數據佐證。截至2025年底，全港已有1.36萬名長者受惠於各類軟餐、適老飲食服務。而未來市場潛力更為龐大：現時本港80歲以上長者約40萬，10年後將增至70萬，20年後更會攀升至120萬，高齡、體弱、有進食護理需求的群體持續擴容。放眼全球，軟餐與介護食品產業早已成型，據QYResearch行業數據顯示，2025年全球相關產品銷售額已達9.22億美元，預計2032年將增長至11.61億美元。中國市場增長軌跡與全球同步，屆時市場規模將看齊國際水平，年複合增長率維持3.4%，穩步擴張。

一個行業從零散摸索走向規模化發展，必然離不開標準化的支撐與破局。過去本港軟餐市場長期處於散亂狀態，各家機構、餐企標準不一、品質參差，難以普及推廣。直至由香港社聯與廠商會牽頭起草的《適老易食食品通用要求》，成功納入粵港澳大灣區標準清單，成為全國首個由香港業界主導制定的銀髮經濟灣區標準，徹底改變行業亂局。

該標準對接國際通用的IDDSI飲食架構，將適老食品細分為九個等級，全面覆蓋軟餐、碎餐、糊餐等各類適老餐食形態，填補了大灣區乃至內地適老餐飲的標準空白，讓過去業界「各自為政、無規可依」的局面終結，推動產業邁入標準化、專業化、規範化的新階段。

龐大的民生需求與清晰的行業標準，迅速吸引本地餐飲巨頭與新興專業品牌入局搶灘。本地連鎖餐企紛紛推出專屬適老餐飲線路：美心集團打造「軟心膳」系列，點心產品嚴格遵從照護食四級標準，更規劃進駐八間公立醫院餐廳，覆蓋醫療場景長者需求；大家樂推出「食得樂」適老餐食，於全港51間分店鋪開，讓市民隨處可購；大快活則成為全港首間落地軟餐服務的連鎖快餐店，帶動平民餐飲入局銀髮市場。

與此同時，幸福元氣、軟餐俠等本土垂直專業軟餐品牌快速崛起，聚焦長者飲食體驗與社交需求。當中軟餐俠深耕社區服務，累計舉辦145場長者飲食體驗活動，讓超4,000位行動不便的長者，重拾圍爐飲茶、品嘗粵式點心的樂趣，讓適老飲食不止於「填飽肚子」，更重視生活質感。

銀髮經濟更是惠民工程

不過產業熱潮之下，必須冷靜直面行業深層痛點，當前軟餐行業最大的矛盾，始終是「高成本定價」與「基層長者消費能力不足」的錯配。市面上優質軟餐單份售價普遍高達60至100港元，但本港眾多基層長者的日常餐飲預算僅30港元左右，高昂價格令大批有需要的長者無力負擔。

究其根源，軟餐牽涉食材研發、技術處理、全程冷鏈儲存配送，營運成本遠高於普通餐食，導致現時行業盈利高度依賴院舍、公立醫院等B端批量訂單，面向普通家庭、居家長者的C端市場長期難以打開、規模受限。反觀成熟的日本銀髮飲食體系，早已將適老介護食品納入國民保險覆蓋範圍，大幅減輕長者負擔。對比之下，香港與大灣區軟餐產業的商業化、普惠化之路，仍有極大提升空間，如何突破「院舍專供」的局限、走進尋常百姓家，是整個行業必須跨過的核心難關。

值得留意的是，現代軟餐早已擺脫大眾刻板印象中「單調糊仔」的粗糙形態，技術迭代是行業升級的核心關鍵。業界目前普遍引入酵素解構技術與3D食品打印技術，在徹底軟化食材、符合吞嚥標準的同時，完整保留蝦餃、燒賣、鳳爪等經典粵式點心的外觀形態，實現「形存質軟、味存香濃」。

這一技術突破意義深遠，不止是口感與形態的升級，更能讓長者透過熟悉的視覺、嗅覺與味覺喚起食慾，解決高齡長者常見的食慾不振問題，亦是現代專業軟餐與傳統打碎餐食的最大分野。

政務司司長陳國基曾經強調，銀髮經濟從來不只是單純的商業新賽道，更是關乎數十萬長者福祉的惠民工程、民生工程。軟餐的真正價值，從來不止是解決長者進食安全的生理問題。當臥床多年、久未品嘗地道美食的長者，能夠再次透過舌尖辨認出粵式鳳爪的醬香、點心的鮮香，重拾熟悉的飲食記憶，這份餐食修復的，是長者的生活尊嚴，亦是高齡社會最珍貴的人文溫度。

銀髮浪潮不可逆轉，軟餐產業的崛起只是開端。未來行業能否行穩致遠，關鍵不在規模擴張的速度，而在能否破解價格普惠難題、實現灣區標準全面互認。唯有讓適老軟餐告別昂貴的「專屬服務」，成為平價普及的民生選擇，這股銀髮經濟的暖流，才能真正溫潤每一位有需要的香港長者。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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