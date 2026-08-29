來稿｜AI、中醫與跨代同行：長者如何活出精彩「第二人生」？

來稿作者：林曉欣



香港正在步入前所未有的高齡化時代。根據香港政府統計處推算，到2046年，每三名香港人之中便有一人年滿65歲。當社會討論人口老化，焦點往往集中在醫療開支、照顧者壓力及安老服務需求，但我愈來愈相信，真正值得關注的，還有另一個問題：長者如何繼續融入社區，活出有價值、有尊嚴的第二人生。



「有人陪，就唔同」

有一次探訪獨居長者，一位70多歲的婆婆把我拉到廚房，指着一罐喝了很久仍未喝完的茶葉對我說：「一個人飲茶，飲咩都差唔多。」停了一會，她補充一句：「有人陪，就唔同。」這句話，一直留在我心裏。

原來很多長者欠缺的，未必只是健康管理或生活支援，而是被重視、被陪伴和被理解的機會。

近年我創辦了「悠樂圓」，正是希望回應這個問題。作為一名媽媽，同時亦是夾心世代的一份子，我每天都看見上一代逐漸老去，也看見下一代成長於充滿科技的世界。於是我開始思考：科技除了提升效率，能否同時拉近人與人之間的距離？

因此，我們嘗試把AI科技與中醫養生智慧結合，透過AI九型體質分析，了解每位長者的身體狀況，再配對個人化養生方案，包括草本浸腳包及健腦養生茶，希望將養生變成長者每天都能實踐的小習慣。更重要的是，透過這些日常儀式，創造更多跨代交流的機會。

長者服務應注重銀青共融

很多人問我，AI究竟可以為長者做些甚麼？我的答案其實很簡單。AI能夠提供更精準的分析，而人與人的連結，才是真正改變生活質素的關鍵。一直以來，我認為長者服務不應只有「照顧」，而應包含「參與」。長者不只是服務使用者，也可以是經驗分享者、社區貢獻者，甚至是生命教育的重要導師。

於是我們開始舉辦銀青共融活動，邀請青年人和長者一起參與健康體驗、同理心工作坊、節日探訪及社區聚會。有些活動中，年輕人為長者調配草本浸腳包；有些活動中，長者則分享自己的人生故事。活動完結後，我最深刻的從來不是參與人數，而是那些簡單而真實的對話。

有青年人說：「原來伯伯以前做工程師，仲參與過香港建設。」也有長者笑着跟我們說：「好耐冇試過同後生仔傾咁耐計。這些時刻讓我明白，共融從來不是一句口號。它發生在願意停下來傾聽的一刻。

悠樂圓成立至今，已累計服務超過300人次，並成功入選由香港恒生大學創新及創業中心主辦、獲民政及青年事務局與青年發展委員會資助的「灣區青創及社會創新計劃」，獲得三年孵化支持。

對我們來說，這份肯定不只是創業成績，更反映社會開始重視健康老齡化與跨代融合的新模式。由AI健康測試、中醫體質分析，到個人化養生茶飲和草本浸腳包，我們希望將科技、中醫智慧與社區關懷結合，打造一個更有溫度的長者健康生態圈。

第二人生應該活得更精彩

未來，我們希望以香港作為起點，把銀青共融及預防腦退化的理念帶到大灣區，與中醫機構、社福團體及養老服務單位合作，共同探索更適合華人社會的健康老齡化模式。因為我相信，人口老化不一定代表沉重負擔。

長者不應只是被照顧的對象，他們同時是經驗的傳承者、社區的參與者，以及下一代學習生命智慧的重要老師。真正的社區溫度，也許並不來自宏大的政策或口號。而是來自一杯茶、一個故事、一場願意停下腳步的對話。當我們重新看見長者的價值，或許改變的不只是他們的晚年，而是整個香港面對老齡化未來的方式。

作者林曉欣是社會創新企業創辦人，專注健康老齡化、銀青共融及預防腦退化工作。



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