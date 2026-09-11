來稿｜接續董建華先生未竟事業　促粵港進一步深化融合

來稿作者：粵港青年交流促進會



驚悉香港特別行政區首任行政長官、全國政協原副主席董建華先生於2026年9月8日安詳辭世，享年89歲，粵港青年交流促進會（粵港會）全體同仁深感悲痛。董先生是我們的榮譽贊助人，也是粵港兩地融合最早的倡行者之一。他以家國為舵、以民生為帆，把「一國兩制」從宏大構想變成特區日常治理，把粵港合作從鄰省往來推向制度對接、產業協同、民心相通的長遠格局。斯人已逝，風範長存；作為以促進粵港交流為己任的平台，我們更當接過他未竟的事業，讓香江與南粵在新時代繼續同頻、同向、同行。



「從零開始」的掌舵人

董先生之於香港，是「從零開始」的掌舵人。1997年7月1日回歸大典之後，他成為156年殖民統治結束後第一位以中國人身份主理香港特區的首長，全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，落實基本法，帶領社會在無先例可循中搭建初代治理框架。從航運世家走來，從東方海外重生到特區政府開局，他懂商業週期、懂國際規則，也更懂中國人把自家事情辦好的責任。

正因如此，他治港八年雖遇金融風暴、居港權爭議、非典疫情與經濟轉型多重疊壓，仍能沉住氣、頂住罵、邁開步。亞洲金融風暴襲來，國際炒家狙擊聯繫匯率與股市，他支持特區政府動用外匯基金入市反擊，守住了金融底線；非典期間他推紓困、穩醫療、復經濟，把市民生命安全與社會信心放在第一位。這些「迎難」的選擇，背後是一句他常講、也寫進粵港合作邏輯的話：「香港好、國家好，國家好、香港更好。」

在兩地融合這篇大文章裏，董先生不是等到大灣區規劃出台才跟進，而是回歸之初就佈局。他在1997年首份施政報告提出粵港合作構想，雖然當時社會認知與配套未完全成熟，但他堅持把「與內地融合、與廣東協同」作為香港長遠方向。1998年粵港合作聯席會議啟動，形成跨境事務高層協調機制；2003年中央與特區簽署CEPA，貨物零關稅、服務業准入、貿易便利化依次落地，為香港服務業、品牌、專業人士打開內地市場「直通車」；同年7月內地居民赴港個人遊試點，隨後擴至更多城市，為零售、餐飲、酒店注入源頭活水；2003年他與廣東省領導共同主持粵港合作聯席會議，提出用10到20年把大珠三角建成全球最具活力區域之一，廣東強製造、香港強金融物流專業服務，並在基建、口岸、高新技術、教育、衛生、知識產權、文化體育等10餘個領域列出合作清單。這一套「機制＋協議＋項目＋人流」的組合，正是今天粵港會推進規則銜接的歷史起點。

董先生看粵港，從不只用「鄰居」眼光，而是用「一個國家、兩個制度、同一灣區」的全域眼光。他深知香港的國際金融、航運、貿易、專業服務優勢，必須與廣東的製造體系、市場縱深、科技轉化和口岸集群互相補位。CEPA解決「貨與服務怎麼進」，個人遊解決「人怎麼來」，粵港聯席會議解決「政府怎麼協同」，大珠三角分工解決「產業怎麼錯位」，港珠澳大橋等跨界基建解決「空間怎麼壓縮」。回歸早期能有這種前瞻，來自他航運鉅子對「航線」的敏感，也來自家國情懷對「腹地」的清醒：香港不是孤島，粵港不是零和，融合越深，香港越能把我們的普通法、融資、會計、仲裁、創科對接國家新質生產力。

離任之後，董先生並未離開粵港與國家事務。他出任全國政協副主席，持續在更高平台為港澳與內地協調建言；2014年創辦團結香港基金，以民間智庫做政策研究、土地房屋、青年培育、創科與社會融合，並組織香港青年赴內地創新企業交流，讓年輕人看見除金融地產外的更寬賽道；2008年成立中美交流基金會，把香港的國際對話能力用於增信釋疑，也間接為粵港企業、智庫、高校拓展外部網絡。他多次強調，香港與內地經濟關係不可分割，不應因短期磨合轉趨保守。這種「退而不休、智庫接力、青年為本」的作法，對粵港會尤具啟發：融合不能只辦論壇，更要做課題、做人才、做項目、做標準。

以六項舉措接續董先生責任

作為董先生擔任榮譽贊助人的粵港會，我們在此鄭重回應：把哀思化為行動，把名譽轉化為責任。第一，接續他「早謀機制」的傳統，深化粵港規則銜接。圍繞CEPA升級、服務貿易負面清單、專業資格互認、跨境數據與稅務便利，聯合兩地部門、行業協會做問題清單，推動法律、會計、建築、醫療、教育等專業人士在灣區執業更順暢。第二，接續他「共抗風浪」的擔當，健全經濟安全與民生保障協同。借鑒1998年金融防線、非典紓困經驗，在傳染病資訊、應急物資、糧食能源、金融風險、輿情引導上建立粵港民間—政府雙向通道，做到有預案、有演練、有共識。第三，接續他「大珠三角」的產業視野，做實先進製造與現代服務雙向賦能。

推動香港金融、保險、仲裁、知識產權服務對接廣深莞佛肇惠等製造集群，同時把廣東新能源、人工智慧、生物醫藥、低空經濟成果經香港走向國際資本與標準市場。第四，接續他「青年為本」的長線投入，擴大粵港青年交流從「參觀」轉向「實習＋創業＋就業」。設立導師計劃、跨城項目池、創科加速營，讓香港青年懂廣東工廠、懂內地市場，讓廣東青年懂香港規則、懂全球出海。第五，接續他「以民為中心」的初心，推動跨境民生可感可及。就學位、醫療、養老、置業、交通卡、政務通辦等問題持續向兩地政府反映試點，減少市民在口岸、社保、稅務、證照上的重複成本。

第六，接續他「對外講好中國香港故事」的智庫意識，依託粵港會平臺發佈融合指數、案例庫與政策簡報，既向國際社會說明「一國兩制」優勢，也向兩地市民說明融合不是誰替代誰，而是優勢疊加。董先生曾言，回歸是「不能失敗、只能成功」的任務。今天粵港融合同樣沒有退路：外部地緣博弈加深，國際資本重新配置，大灣區城市競合並存，香港需要廣東的產業與市場，廣東需要香港的規則與網絡。粵港會以董先生為榮譽贊助人，不是掛名，而是以他「肯捨棄、肯頂雷、肯謀遠」的標準要求自己。

我們將把每年粵港合作重點寫成行動表，把企業痛點寫成政策建議，把青年成長寫成長期項目，力求像董先生當年推CEPA、個人遊、粵港聯席會議那樣，做一件、成一件、留一批可延續的制度成果。 先生初掌特區時，香港從殖民管治轉入「港人治港」，萬事皆新；今日的粵港，從「合作」走向「融合」、從「要素流動」走向「制度一體」，同樣萬事皆需細功。唯其任重，更念先行者。董建華先生以航運世家的格局、首任特首的擔當、愛國愛港的定力，為粵港打通了第一條科學航道。粵港會全體同仁願以實幹繼其遺志：讓粵港機制更暢、產業更補、青年更親、民生更暖、對外更開。願董先生安息；香江不廢其志，南粵不負其所望。

作者是粵港青年交流促進會。



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