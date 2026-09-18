來稿｜學童精神健康支援「領土爭議」　應設地區專員統籌總體

來稿作者：陳尚懿



政府對學生福祉及精神健康高度重視，一直透過多元化措施為學校提供專業人員到校協助，包括恆常化「三層應急機制」、擴展至小學四至六年級試行，推出「友『晴』凝聚校園大行動」和《4Rs精神健康約章》等，結合校內跨專業團隊、校外支援網絡和醫療服務，以「全校參與」模式推廣精神健康。 這些措施體現了教育局對學童精神健康的堅定承諾，值得社會肯定。



跨專業合作出現「領土爭議」

儘管教育局致力推動跨專業合作，但現行機制在資源配置和溝通協調上仍面臨深層次挑戰，直接影響服務成效。跨專業團隊常因角色界定不清而導致資源重疊。研究顯示，教育、醫療和社會服務專業人員在處理學童精神健康個案時，常出現「領土爭議」或責任重疊，例如社工、教育心理學家和臨床心理學家可能同時介入同一個案，卻缺乏統一的服務計劃，造成重複評估和干預。 這種情況不僅浪費有限的人力資源，更令學校和家長感到困惑，甚至對外部專業人員的能力產生質疑，削弱協作信任。 此外，由於缺乏中央統籌，各部門的培訓材料和支援資源分散，學校難以辨識和整合最合適的支援，導致資源「多而難用」。

各部門在工作流程和優先事項上存在差異，亦令溝通變得碎片化。例如，學校重視學業表現和行為管理，而醫療系統聚焦臨床診斷和治療，兩者目標不一致，導致協作會議流於形式，難以達成共識。 時間和人手限制進一步加劇問題，教師和專業人員工作量大，難以安排定期溝通，令協作變得間斷和被動。

效仿巴西模式成立跨部門委員會

為解決上述難處，巴西伯南布哥州設立了「學校精神健康跨部門委員會」，提供了一個可借鑑的統籌模式。 該委員會由教育、衛生、社會援助及兒童與青少年事務四個廳級部門的代表組成，作為一個諮詢、指導和協調機構，負責制定全州學校精神健康政策的實施方向。 其核心職能包括：（1）為政策實施提供指導原則、方法論和工具；（2）根據各地實際情況提出調整建議，確保政策落地有效；（3）協調各部門資源，避免重複投入；（4）建立標準化的轉介流程和資訊共享機制，促進跨專業協作。

伯南布哥州的跨部門委員會模式帶來多重好處。首先，它透過高層次的統籌，釐清了各部門的角色分工，減少了資源重疊和責任模糊的問題。 其次，委員會促進了資訊共享和溝通，建立了跨部門的協作平台，令教育、醫療和社會服務專業人員能定期交流個案進展，制定一致的支援計劃。 第三，該模式強調因地制宜，允許各地根據社區需求調整實施細節，提升了政策的靈活性和適應性。 最後，委員會的設立強化了政策的可持續性，透過制度化的協調機制，確保資源和人力投入的長期穩定，避免因人事變動或資金波動而中斷服務。

香港可參考伯南布哥州的經驗，設立類似的「地區精神健康跨部門委員會」，由教育局、社會福利署、醫院管理局及民政事務總署的代表組成，統籌各區學校精神健康服務。 首先要設立專責統籌角色，委員會可委任一名「地區精神健康專員」，負責協調校內多專業團隊、校外支援網絡及醫療服務，確保三層應急機制無縫銜接。

專員的職能包括制定地區性精神健康協議、標準化轉介流程、舉辦跨專業培訓工作坊，以及監測服務成效。參考伯南布哥州的標準化轉介流程，香港可開發跨部門的電子個案管理系統，讓教師、社工、醫療專業人員在符合保密法規的前提下，共享學生的支援計劃和進展報告，減少資訊斷層。委員會亦需要定期舉行跨專業會議，每月召開跨部門會議，邀請學校、非政府機構和醫院代表參與，討論個案協作、資源分配和培訓需求，促進溝通和信任建立。

香港各區社會經濟狀況和資源分佈不同，委員會可根據地區特點（如東涌、屯門等）調整支援重點，例如在資源匱乏地區增撥人手，或在高風險學校加強預防性介入。透過委員會的制度化運作，確保資源和人力投入的長期穩定，避免因人事變動或資金波動而中斷服務，提升政策的可持續性。設立專責統籌角色或團隊，能有效打破部門壁壘，促進資源共享，香港可參考其框架，結合本地實際情況，優化現有的三層應急機制。

作者陳尚懿是自發學生組織「同行鳥」創辦人。



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