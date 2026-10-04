來稿｜北京如何拿下中美關係的定義權？

來稿作者：楊華勇



9月23日至25日，國家主席習近平對美國進行國事訪問，中美達成八點成果共識，首要一條就是「構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。從5月美國總統特朗普訪華，到9月習主席訪美，兩國元首半年內互訪，在中美關係史上確屬前所未有，禮賓規格之高更是絕無僅有。這次中美關係新定位最值得關注的，不是「戰略穩定」四個字，而是前面那三個定語：尊重、公平、對等。



外交部部長王毅解釋得很清楚：尊重是主權、制度、核心利益；公平是不搞零和、不追求單方面絕對優勢；對等是主權平等、不搞霸道霸淩。這套話術針對的，就是過去華盛頓習慣的所謂「從實力地位出發」的姿態。

美國《外交事務》說，這是十餘年來中美首次就「如何定義雙邊關係」達成雙方領導人都認同的共識。外媒和智庫看得更直白：過去界定競爭邊界的話術權在華盛頓手裏，現在北京把「建設性戰略穩定」提出來，華盛頓接了，等於默認了中方的框架。

這不是虛的。框架定義權意味着：競爭不能再無限泛化，要「有度」；分歧不能再自由落體，要「可控」；關係底線不能再靠危機倒逼，要「和平可期」。

真正的主導權，要看三件事：規則誰定？成本誰擔？風向誰轉？

第一， 經貿框架有了，但執行權在對等博弈裏。​此訪前夕雙方經貿團隊敲定新安排：貿易理事會、投資理事會、農業工作組、「300億美元」對等降稅、延期吉隆玻磋商成果。這是機制化管理的進步，不是中方單邊設定規則。美方仍在把關國家安全審查、對華投資限制、技術出口管制，這些不是一句「公平對等」就能取消的。中方拿到的是「不再被危機拖著走」的穩定感，不是「美方聽我安排」的支配感。

第二，王毅自己都強調，台灣問題是第一條不可逾越的紅線，要美方慎重處理。現在的狀態是，對方口頭接了框架，手腳還不一定收得住。

第三，美國國內政治不歸北京管。​今天特朗普可以給習近平最高規格禮遇，明天美國國會、五角大樓、財政部、商務部、涉華法案、選舉周期，照樣可以把關係拽回競爭軌道。禮賓是外交，關稅是利益，軍售是同盟體系，這三套邏輯不是一次國事訪問能合併的。所以更老實的說法是：中方從「被動接招」邁向了「共同定調」的全新階段。

新定位的本質是「劃邊界」。所以這個框架的生命力不在宣言，而是——在邊界，經貿上，從危機式救火轉向機制式磋商；兩軍上，從斷聯風險轉向常態溝通；AI上，建對話機制加事件通報管道，而不是相互設防到底；熱點上，中東、烏克蘭、朝鮮半島可以交換意見，但各自立場不會消失。新定位不是口號，是相向而行的行動項。

北京的籌碼在於：經濟基本盤、製造鏈、稀土與部分新興領域自主度、全球南方外交空間，確實比十年前厚了。但美國的籌碼也還在：美元體系、盟伴網路、高端算力、軍工複合體、對關鍵技術的卡位點。

北京掌握了框架定義權和議程設置權，在禮儀、話術、底線表述上明顯更從容；但中美是競爭性共存，不是一方主導、一方跟隨。所謂「打破華盛頓單方面主導」，準確說是打破了「華盛頓單方面定調」的舊態，進入了「北京提供框架、華盛頓接住框架、兩邊繼續掰手腕」的新態。

這對中方是加分項：從接招到出牌，從抗議到定調，從「你別壓我」到「咱們這麼處」，外交成熟度肉眼可見。但定調之後是定價，定價之後是兜底。真正的主導權不是會上說出來的，是下一次危機裏對方先打電話、每一次關稅視窗你都能反制、每一道紅線對方不敢踩出來的結果。

這是中方話語權的歷史一躍，不是戰略主導的最終宣判。中美新篇剛翻開，頁碼是共同的，墨是兩家寫的。未來半年，看經貿機制、看兩軍熱線、看對台動作、看AI通道。這四樣穩得住，「建設性戰略穩定」才從北京的定義變成華盛頓的約束。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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