筆下心澄｜平凡背後的非凡光輝

筆下心澄｜趙穎欣

《青山醫院六十五周年系列一：平凡背後的非凡光輝》

人來人往的街道上，每天我們身邊都迎來各式各樣的人，匆匆忙忙，跟我們擦身而過；大家都是都會中的平凡人，但在平凡臉孔背後可能背負著不一樣的經歷。



大家都是都會中的平凡人，但在平凡臉孔背後可能背負著不一樣的經歷。（資料圖片）

短髮的中年婦人陳太，衣著樸素，剛從街市走出來，手挽著兩袋食物。看似跟一般家庭主婦無異，其實她才經歷喪夫之痛。先生患癌症以後她就成了照顧者，同時又要照料兩個小孩。去年先生過身後，她大受打擊，誘發了她的抑鬱焦慮症 — 她經常心悸、冒汗、失眠、焦慮不安。

因為驚恐發作，她幾乎不能離家買菜煮飯給她的小孩，每天都是叫外賣。後來因為鄰居好友留意到她的變化，鼓勵她積極求醫，經過藥物加心理治療下，她逐漸康復，能夠每天都到街市揀選新鮮食材為兩個寶貝孩子煮飯。她亦跟鄰居保持友好關係，一起參加運動班，在好友的支持下逐步走出喪夫後的傷感。

走在陳太身後的是二十歲出頭的阿賢。他一向性格比較內向，在學校沒有幾個朋友。在中五那年被同學言語欺凌，加上公開試的壓力，引致思覺失調。他開始變得多疑，感覺自己被監聽及跟蹤，又持續聽到聲音跟他說些威脅性的說話，最後他被這些感覺壓迫到有自殘的念頭，所以在兩年前曾住進了精神病房接受治療。

雖然病情已經受到控制，但那時阿賢上不了大學，感覺人生走到谷底。剛好他遇上了職業治療師的轉介，參加了職業訓練課程，又開始了健身運動的習慣。他準時吃藥，病情穩定，短短兩年間已經成為了專業的健身教練，有時候更會義務在社福機構舉辦的運動班任教。看著一班學員投入運動，阿賢重新找回自我價值及信心。

「陳太，阿賢，哈囉！在這裡碰到你們，真巧！」跟陳太及阿賢打招呼的就是舉辦運動班的社福中心的職員阿詩。阿詩是一名社工，但因為工作壓力導致幾年前患上躁鬱症。她自己察覺到情緒異常波動，早就主動找醫生作診斷，透過藥物使情緒平靜下來。她亦離開了原來的工作崗位，轉到了社福機構中心工作，為會員舉辦不同活動。阿詩就是在中心認識了會員陳太，又認識了運動班的導師阿賢。

他們三人都分別走過人生低谷，但靠著堅韌和努力，加上身邊人的支持，在康復後也能重上軌道，再次融入社會。表面的平凡人，卻展示出非凡的韌力。讓我們對社會中的每一人多一份包容，多一份關顧，令復元人士有更多空間續寫他們的人生譜曲。

青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行65周年開放日，主題為「抗逆‧共融」。（資料圖片）

【同場預告】

青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行65周年開放日，主題為「抗逆‧共融」。當日備有一系列精神健康教育活動，歡迎全港市民免費入場參觀。

作者趙穎欣是青山醫院精神健康學院副顧問醫生。



「筆下心澄」欄目由青山醫院醫護人員撰寫，安撫讀者情緒波瀾。故事細節經修改以保障病人私隱。



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