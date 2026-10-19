醫善同行｜維他命D並非愈補愈好

醫善同行｜林詩敏



都市人工作早出晚歸，平日久坐辦公室工作，然而不少人因而自覺缺乏日照，缺乏維他命D，於是自行購買營養補充劑服用。值得留意的是，維他命D屬於脂溶性維他命，過量攝取有機會積聚於肝臟及脂肪組織，甚至引致高鈣血症（hypercalcemia）。下文會簡介維他命D對身體的效用，以及適當攝取上述營養的方法。



維他命D主要功能是維持血液當中鈣及磷酸鹽至正常水平，藉此幫助骨骼正常生長、調節肌肉放鬆和收縮，以及協助神經傳導。當缺乏維他命D，有機會導致牙齒發育不良、骨質疏鬆、血管硬化、增加心血管疾病風險等等。

值得留意的是，維他命D屬於脂溶性維他命，有別於其他如維他命C一般的水溶性維他命，攝取過量時可以經尿液排出體外。維他命D不溶於水，而會溶於脂肪，即被人體吸收後大多會儲存於皮下脂肪、皮下組織及部分肝臟之中。當身體需要使用維他命D時，會進行一個稱為「羥化」的轉化過程，由肝臟將其釋放並活化，再供我們使用。積聚的維他命D大多依靠排泄方式，緩慢排出體外。由於排走的速度較慢，若長期過度攝取，有機會積聚至中毒。

根據中國居民膳食營養參考攝取量建議，一個成年人每日的維他命D建議攝取量約10微克，65歲以上人士則是15微克。當多於50微克一日就可能被視為過量攝取。一般而言，透過曬太陽或進食而吸收的維他命D屬「數量有限」，例如進食一隻雞蛋約含1.1微克，三安士三文魚則有14.2微克。反觀不少人因持續自行服用高劑量營養補充劑，導致維他命D超標的機會更高。

須注意維他命D並非「愈補愈好」，一旦攝入過量容易導致高鈣血症(hypercalcemia)，血液中過量的鈣可能於動脈形成沉積物，影響腎臟及心臟。患上高鈣血症症狀如下：

（一）腎臟：出現頻尿，甚至形成腎結石。

（二）心血管與神經系統：導致血管鈣化、心律不正及頭暈等。

（三）腸胃：噁心、嘔吐、食慾不振、便秘。

現時我們能輕易在不同渠道購買維他命補充劑，留意到不少人抱着一種「人食我又食」的心態去服用，又或者有人主觀地認定身體缺乏某種特定營養而自行服用高劑量營養劑，務求「進補」。筆者建議大家每次想進補的時候，都先想一想進食的食物可能已蘊含了不同種類的營養素及纖維，其營養價值隨時高於僅僅服用單一維他命的補充劑。總體而言，宜先理清身體真正缺乏及需要哪種營養，可考慮適時諮詢營養師意見，了解補充不同營養的正確方法。

透過進食吸收維他命D方面，可留意以下幾類食物，包括高油脂的魚類（三文魚，吞拿魚）、雞蛋、奶製品、菇類及魚肝油等。當中特別是魚肝油，成人服用一湯匙，就已經獲得超過一日所需的維他命D。另外，大家亦可以安排每周最少約兩至三日選擇在溫和的陽光下曬曬太陽，避免暴曬，每次需時約10至15分鐘，利用陽光的紫外線令到維他命D得以合成及轉化，發揮作用。

作者林詩敏是「醫善同行」醫學顧問，註冊營養師。



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