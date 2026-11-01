醫善同行｜淺談營養師「ABCD」評估法

醫善同行｜林詩敏



都市生活忙碌，當遇到疲倦、難以入眠等情況，不少人往往想到購買各式各樣的營養補充劑，希望保持身體健康。然而，每個人的年齡、體質、生活習慣都不盡相同，對營養的需求亦自然有別。在營養師的角度，要準確判斷一個人是否缺乏某種營養、該如何補充，通常會採用 「ABCD」 營養評估法則，為對方進行健康評估，製作度身訂造的營養方案。



在筆者上一篇關於「維他命D並非愈補愈好」的文章，曾提及現時我們總能輕易透過不同渠道購買維他命補充劑，自行「進補」。當中不少人抱着「人食我又食」的心態去購買各式維他命，但需要留意其實服用營養補充劑都要承受若干風險，例如不能服食過量、又或者不同營養素之間都會相互影響，例如同時服食兩種營養素，但其中一種營養素會影響另一種的吸收程度等等。

另外再以熱門的維他命C作例子，不少人聽聞維他命C好處多多，就自行服用高劑量補充劑。但有時我們的身體其實不需要這麼大量的維他命C，這種水溶性維他命若吸收過量亦會隨尿液排出體外，變相似乎浪費了金錢。如果想較精準地補充身體所需營養，在營養學層面，有以下一套「ABCD」營養評估法則：

A是「身體測量」（Anthropometric Assessment），例如量度身高、體重及身體質量指數（BMI)等等。透過上述的身體數據，了解個人的生長發育等情況。臨床例子是若有小朋友到診時，量度體重後發現對方體重過輕，營養師就會推測對方可能有營養吸收方面的問題，會着力找出對方體型較瘦的原因。

B是「生化檢驗」（Biochemical Exam），例如透過進行血液、尿液及身體組織等化驗，了解身體的營養素水平、代謝情況及器官功能。舉例當我們想確定體內是否缺乏某種營養素時，透過驗血數據就能了解，再針對性地作出精準補充。

C是「臨床表徵診斷」（Clinical exam）。營養師透過「望聞問切」方式問診，為對方進行臨床檢查，找出營養失衡的癥狀。例如求診人士面清唇白，可能是體內可能缺乏鐵質。如果頻繁出現口腔潰瘍，可能是維他命B 群攝取不足。另外常見的脫髮求診個案，除去壓力因素，亦可能反映出體內缺乏蛋白質、鐵質，或是維他命 B7等等。

D是「膳食調查」（Dietary exam）。營養師會透過問診，了解求診人士的飲食狀況、習慣、模式、頻率及進食方法，透過食物攝取量，判斷有否需要就個別營養進行補充。

除了透過以上「ABCD」營養評估法則，逐步推算身體的營養需要，營養師亦會特別注意求診人士是否屬於特定群組，例如長年臥床人士（bed bound)，可能會缺乏日曬，或者身體容易出現壓力性損傷如褥瘡等等。這類人士可能營養需求比較高，需要特製的營養補充建議。總括而言，補充營養切忌「瞎子摸象」。透過營養評估，可以了解個人體質及營養需要，避免盲目進補。

作者林詩敏是「醫善同行」醫學顧問，註冊營養師。



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